Uma moradora da região central de São José dos Campos teve sua bicicleta furtada do quintal de sua residência, na Travessa Bento Pinto, região central da cidade

A ação ocorreu na terça-feira (24), por volta das 22h20. Além da bicicleta, o autor do furto levou bermudas usadas que estavam no varal.

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