30 de março de 2026
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REGIÃO CENTRAL

Homem invade imóvel e leva bicicleta e bermudas do varal em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vulto de homem no lado esquerdo da imagem
Vulto de homem no lado esquerdo da imagem

Uma moradora da região central de São José dos Campos teve sua bicicleta furtada do quintal de sua residência, na Travessa Bento Pinto, região central da cidade

A ação ocorreu na terça-feira (24), por volta das 22h20. Além da bicicleta, o autor do furto levou bermudas usadas que estavam no varal.

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Ela estava em casa com o marido e chegou a ouvir ruídos, mas acreditou que vinham da casa vizinha. Somente no dia seguinte, deu falta do veículo e das roupas. Ao verificar imagens de câmeras de segurança, conseguiu visualizar o crime. O homem ficou por quase 20 minutos no quintal do imóvel antes de sair com as peças.

Vendo os vídeos, a vítima afirma que se trata do mesmo homem identificado em outro furto de bicicleta na Vila Industrial.

Segundo a moradora, os bens subtraídos não tinham valores significativos em reais, mas a família vive sob a apreensão de ter tido sua casa invadida.

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