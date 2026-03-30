Uma moradora da região central de São José dos Campos teve sua bicicleta furtada do quintal de sua residência, na Travessa Bento Pinto, região central da cidade
A ação ocorreu na terça-feira (24), por volta das 22h20. Além da bicicleta, o autor do furto levou bermudas usadas que estavam no varal.
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Ela estava em casa com o marido e chegou a ouvir ruídos, mas acreditou que vinham da casa vizinha. Somente no dia seguinte, deu falta do veículo e das roupas. Ao verificar imagens de câmeras de segurança, conseguiu visualizar o crime. O homem ficou por quase 20 minutos no quintal do imóvel antes de sair com as peças.
Vendo os vídeos, a vítima afirma que se trata do mesmo homem identificado em outro furto de bicicleta na Vila Industrial.
Segundo a moradora, os bens subtraídos não tinham valores significativos em reais, mas a família vive sob a apreensão de ter tido sua casa invadida.