A família de Brenda Fernandes Barbosa Fonseca, 34 anos, morta após ser baleada em Cachoeira Paulista, no domingo (29), cobra justiça para o caso de feminicídio. O corpo dela foi encontrado ao lado de um campo de futebol, no bairro Embauzinho. O companheiro de Brenda, de 41 anos, é considerado suspeito e investigado pela polícia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o corpo de Brenda foi encontrado ao lado de um campo de futebol, na rua Coronel José Joaquim Ferreira.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h20. O Samu e o Corpo de Bombeiros também foram chamados. Os socorristas confirmaram a morte da mulher, que tinha uma marca de tiro na cabeça.
Testemunhas relataram que o crime aconteceu em frente à casa do companheiro da mulher. Uma filha dela relatou à polícia que o homem enviou mensagens à vítima para marcar um encontro. Ele passou a ser investigado pelo crime. O caso foi registrado como feminicídio na delegacia da Polícia Civil de Lorena, que investiga o crime.
O corpo de Brenda foi sepultado na manhã desta segunda-feira (30), em Cruzeiro, onde ela tinha família. Em entrevista à TV Vanguarda, a família de Brenda cobrou justiça.
"O que aconteceu com ela vai ficar impune? Esse feminicídio foi uma coisa muito brutal com ela", disse a tia da vítima, Nadir Barbosa da Fonseca.