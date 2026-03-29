Um motociclista de 18 anos morreu na estrada velha entre São José dos Campos e Jacareí, após acidente isolado na madrugada de sábado (29). O acidente teria ocorrido no acostamento da rodovia. A vítima foi identificada como João Vitor Faria Floriano Castanhagi, que morreu no local.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta de 0h20 para atender a um acidente de trânsito na Rodovia SP-066 (estrada velha São José/Jacareí), km 1, na altura do Conjunto Residencial 31 de Março.
No local, os policiais constataram que o acidente envolvia uma Honda CG 160 Titan prata, conduzida pela própria vítima. O registro aponta, de forma preliminar, que não houve participação de outro veículo.
De acordo com o boletim, a dinâmica inicial indica um acidente isolado, supostamente causado pelo próprio condutor. A perícia técnica e a equipe de plantão da Central de Polícia Judiciária foram acionadas para os trabalhos no local.
O caso foi registrado como morte suspeita, morte súbita sem causa determinante aparente e morte acidental. Como ocorre nesse tipo de situação, a definição precisa depende dos laudos periciais.
Após a conclusão dos trabalhos no local, a família foi comunicada e a mãe da vítima compareceu à ocorrência. O corpo de João Vitor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico e posterior liberação.