30 de março de 2026
STAND-UP COMEDY

Fenômeno na internet, humorista Bruna Louise faz show em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Humorista Bruna Louise apresenta em Taubaté seu show inédito "Meus 15 Anos"
Humorista Bruna Louise apresenta em Taubaté seu show inédito “Meus 15 Anos”

A humorista Bruna Louise apresenta em Taubaté seu show inédito: “Meus 15 Anos”, no dia 2 de abril, às 20h, no Teatro Metrópole. Apresentação ocorre após sucesso da turnê de “O Que passa na cabeça dela”, espetáculo que percorreu o país com sessões lotadas e conquistou plateias em diversas cidades no ano passado.

No novo espetáculo, a comediante apresenta textos inéditos e mergulha em histórias pessoais, situações do cotidiano e reflexões sobre relacionamentos, autoestima e as contradições da vida adulta, sempre com o olhar afiado e bem-humorado que a consagrou.

Bruna Louise tornou-se um fenômeno na internet, com 6,1 milhões de seguidores no Instagram e quase o mesmo tanto no Tik Tok.

Novo show

O título do show nasce de uma metáfora divertida e cheia de significado. “Estou fazendo essa brincadeira como se meus 15 anos de carreira fossem meus 15 anos de idade. Como eu não tive a oportunidade de ter uma festa de debutante na época, esse show vem para celebrar”, disse a humorista.

Com seu humor direto, inteligente e sem papas na língua, “Bruna Louise – Meus 15 Anos” apresenta um espetáculo dinâmico, atual e repleto de identificação com o público, combinando textos afiados, improvisos e muitas gargalhadas. O projeto foi pensado para grandes plateias e chega aos palcos em uma nova turnê que promete percorrer o Brasil.

A plateia pode esperar uma Bruna artisticamente mais madura, mas tão ácida, autêntica e corajosa quanto sempre foi. Um show para rir, se reconhecer e continuar comentando muito depois que as luzes se apagam.

 

SERVIÇO

Local: Teatro Metrópole
Rua Duque de Caxias, 312 - Centro, Taubaté - São Paulo
Ingressos: Ingresso Digital (clique aqui)

