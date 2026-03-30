João Vítor Ferreira dos Santos, de 24 anos, foi morto a facadas pela esposa no Vale do Paraíba. Ela foi presa. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (29), no centro de Lagoinha. A companheira da vítima, de 27 anos, foi presa em flagrante e confessou o crime à Polícia Civil.
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A vítima era conhecida na cidade como “João Vitor do Zé Trovão”. Ele foi encontrado sem vida na rua José Menino Santos, nas proximidades da Igreja São Benedito, com perfurações pelo corpo provocadas por arma branca.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e apenas constatou a morte.
Vítima chegou a pedir ajuda antes de morrer
As investigações apontam que, antes de morrer, João Vitor ainda tentou buscar ajuda. Por volta das 2h, ele foi até a casa de uma familiar e chegou a bater com força no portão, mas caiu em via pública antes de ser socorrido.
A partir de vestígios de sangue, imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas, os policiais chegaram até a residência da companheira da vítima. No imóvel, foram encontradas manchas de sangue no quintal e em áreas próximas.
Esposa confessa ter esfaqueado João
Segundo a Polícia Civil, a mulher apresentou inicialmente uma versão evasiva, mas depois confessou ter desferido um golpe de faca durante uma discussão. Em depoimento, ela alegou que temeu ser agredida e reagiu quando o companheiro teria avançado em sua direção.
A faca utilizada no crime e uma camiseta com manchas de sangue foram apreendidas. A suspeita foi presa em flagrante e indiciada por homicídio qualificado.
O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes e a dinâmica do crime.