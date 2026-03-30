João Vítor Ferreira dos Santos, de 24 anos, foi morto a facadas pela esposa no Vale do Paraíba. Ela foi presa. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (29), no centro de Lagoinha. A companheira da vítima, de 27 anos, foi presa em flagrante e confessou o crime à Polícia Civil.

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A vítima era conhecida na cidade como “João Vitor do Zé Trovão”. Ele foi encontrado sem vida na rua José Menino Santos, nas proximidades da Igreja São Benedito, com perfurações pelo corpo provocadas por arma branca.