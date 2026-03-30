Após deixar bilhete para os pais e desaparecer, a jovem Sofia foi encontrada com vida no Vale do Paraíba. A adolescente de 16 anos, moradora do bairro Santa Edwirges, em Lorena, havia sumido após sair de casa na manhã de ontem, sem celular e sem dinheiro, o que gerou grande mobilização nas redes sociais e entre moradores da região.

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Antes de desaparecer, Sofia deixou um bilhete para os pais com a mensagem: “Mamãe e papai, amo vocês, mas fui embora”. A falta de informações sobre o paradeiro da jovem levou familiares a fazerem apelos públicos e pedirem ajuda da população.