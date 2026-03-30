30 de março de 2026
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ESTAVA DESAPARECIDA

Após deixar bilhete e sumir, Sofia é encontrada com vida no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais

Após deixar bilhete para os pais e desaparecer, a jovem Sofia foi encontrada com vida no Vale do Paraíba. A adolescente de 16 anos, moradora do bairro Santa Edwirges, em Lorena, havia sumido após sair de casa na manhã de ontem, sem celular e sem dinheiro, o que gerou grande mobilização nas redes sociais e entre moradores da região.

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Antes de desaparecer, Sofia deixou um bilhete para os pais com a mensagem: “Mamãe e papai, amo vocês, mas fui embora”. A falta de informações sobre o paradeiro da jovem levou familiares a fazerem apelos públicos e pedirem ajuda da população.

O caso rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com compartilhamentos em massa e uma corrente de solidariedade para tentar localizar a adolescente. A preocupação era ainda maior devido às circunstâncias da saída, sem qualquer meio de comunicação.

Na manhã desta segunda-feira (30), a família confirmou que Sofia foi encontrada com vida. Ainda não foram divulgados detalhes sobre onde ela estava ou as circunstâncias do desaparecimento.

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