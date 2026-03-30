Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante suspeita de matar o companheiro com um golpe de faca. O homicídio foi registrado em Lagoinha, na madrugada de domingo (29). Segundo a Polícia Civil, o homem de 24 anos ainda conseguiu buscar socorro, mas caiu em via pública e morreu antes de ser salvo.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado na rua José Menino Santos, ao lado da Igreja São Benedito, no Centro de Lagoinha. A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h da manhã e localizou a vítima já sem vida, com perfuração provocada por arma branca.