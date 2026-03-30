Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante suspeita de matar o companheiro com um golpe de faca. O homicídio foi registrado em Lagoinha, na madrugada de domingo (29). Segundo a Polícia Civil, o homem de 24 anos ainda conseguiu buscar socorro, mas caiu em via pública e morreu antes de ser salvo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado na rua José Menino Santos, ao lado da Igreja São Benedito, no Centro de Lagoinha. A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h da manhã e localizou a vítima já sem vida, com perfuração provocada por arma branca.
Segundo a investigação, a vítima foi até a casa de uma familiar pedindo socorro por volta das 2h, batendo com força no portão. Quando a testemunha o atendeu, ele já estava caído. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas apenas constatou o óbito no local.
Com base em vestígios de sangue, informações colhidas de testemunhas e imagens de segurança, os policiais chegaram até a residência da companheira da vítima. No imóvel, foram encontradas manchas de sangue no quintal e em estruturas adjacentes.
A mulher inicialmente teria apresentado uma versão evasiva, mas, segundo a Polícia Civil, acabou confessando ter desferido um único golpe de faca após uma discussão em um relacionamento conturbado. Em depoimento registrado no boletim, ela afirmou que temeu ser agredida e, por isso, pegou a faca quando o companheiro avançou em sua direção.
A faca apontada como arma do crime foi apreendida, assim como uma camiseta com mancha de sangue. A autoridade policial registrou a prisão em flagrante e indiciou a mulher por homicídio qualificado.