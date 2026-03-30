Um comerciante de 55 anos foi baleado na madrugada deste domingo (29) em frente a um restaurante no bairro Itaguá, em Ubatuba. O crime, registrado por câmeras de segurança, é investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu por volta de 1h15, na Rua Capitão Felipe, nas proximidades do estabelecimento da vítima. Imagens mostram o momento em que o suspeito desce de uma motocicleta, se aproxima a pé e dispara diversas vezes.