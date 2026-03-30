30 de março de 2026
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VIOLÊNCIA

VÍDEO: Comerciante é baleado em Ubatuba e atirador foge

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Momento em que o atirador abre fogo contra o comerciante
Momento em que o atirador abre fogo contra o comerciante

Um comerciante de 55 anos foi baleado na madrugada deste domingo (29) em frente a um restaurante no bairro Itaguá, em Ubatuba. O crime, registrado por câmeras de segurança, é investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu por volta de 1h15, na Rua Capitão Felipe, nas proximidades do estabelecimento da vítima. Imagens mostram o momento em que o suspeito desce de uma motocicleta, se aproxima a pé e dispara diversas vezes.

A Polícia Militar foi acionada após relatos de tiros e, durante o deslocamento, encontrou um veículo que já levava o comerciante para atendimento médico.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa, onde permaneceu consciente e em estado clínico estável. Segundo a polícia, o homem foi atingido no pescoço, no tórax e no braço. Mesmo ferido, ele conseguiu correr para dentro do restaurante em busca de ajuda.

Cena do crime e investigação

No local, os policiais encontraram manchas de sangue, um boné e dois projéteis de arma de fogo, que foram recolhidos para perícia. A Polícia Científica realizou a análise da cena para auxiliar na investigação.

Testemunhas relataram que o autor efetuou entre cinco e seis disparos, possivelmente com um revólver. Após o crime, ele fugiu de motocicleta em direção ignorada, possivelmente no sentido da Praia Grande.

Quem é o atirador?

O suspeito foi descrito como um homem pardo, magro, de rosto fino, vestindo bermuda preta com detalhes brancos, moletom vermelho, camiseta cinza e boné preto. Há a suspeita de que ele estivesse descalço no momento do ataque.

A Polícia Civil segue com diligências para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.

*Com informações da Rádio Costa Azul FM.

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