Uma noite de diversão se transformou em um verdadeiro transtorno para o empresário Lucas Primo e sua esposa. O casal, que estacionou o carro na via para assistir ao show do cantor Thiaguinho, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, no último dia 7 de fevereiro, encontrou seu veículo sem duas rodas ao retornar ao fim do evento.

A ação ocorreu na rua Manoel Bandeira, a apenas cinco minutos a pé da arena onde o artista se apresentava. O proprietário relata que havia dezenas de veículos no local, além da presença de guardas privados, que afirmaram não ter visto qualquer movimentação estranha. Ele estacionou por volta das 20h e retornou às 0h30, quando se deparou com a ausência das rodas.

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