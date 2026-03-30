Uma noite de diversão se transformou em um verdadeiro transtorno para o empresário Lucas Primo e sua esposa. O casal, que estacionou o carro na via para assistir ao show do cantor Thiaguinho, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, no último dia 7 de fevereiro, encontrou seu veículo sem duas rodas ao retornar ao fim do evento.
A ação ocorreu na rua Manoel Bandeira, a apenas cinco minutos a pé da arena onde o artista se apresentava. O proprietário relata que havia dezenas de veículos no local, além da presença de guardas privados, que afirmaram não ter visto qualquer movimentação estranha. Ele estacionou por volta das 20h e retornou às 0h30, quando se deparou com a ausência das rodas.
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Devido à lotação dos estacionamentos oficiais, motoristas ocuparam as vias públicas adjacentes, tornando-se alvos de criminosos, de acordo com o empresário. Além do carro de Lucas, segundo ele, outros três veículos foram alvo de situações semelhantes: “foram roubados outros 3 carros sendo 2 arrombados e 1 levaram. Falei com vizinhos, parece que tem sido frequente em dias de show”, disse ele.
Além do impacto do furto, o casal teve dificuldades no atendimento da seguradora. Lucas e a esposa, gestante, ficaram aguardando no local do crime por horas, durante a madrugada e sob a chuva. Como resultado, eles passaram 11 dias sem carro, até que tudo fosse solucionado.
“Achei importante divulgar porque muita gente deixa carro ali”, finaliza o condutor.