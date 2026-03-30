Uma jovem de 23 anos, mãe de dois filhos pequenos, foi encontrada morta dentro de um freezer em um apartamento no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, neste domingo (29). O caso é investigado pela Polícia Civil.

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A vítima foi identificada como Manuela Matos. Ela estava desaparecida desde a última quarta-feira (25), quando foi vista pela última vez na região central da cidade, nas proximidades de uma agência da Caixa Econômica Federal, na Praça Barão do Rio Branco, acompanhada de um homem.