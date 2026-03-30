Uma jovem de 23 anos, mãe de dois filhos pequenos, foi encontrada morta dentro de um freezer em um apartamento no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, neste domingo (29). O caso é investigado pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima foi identificada como Manuela Matos. Ela estava desaparecida desde a última quarta-feira (25), quando foi vista pela última vez na região central da cidade, nas proximidades de uma agência da Caixa Econômica Federal, na Praça Barão do Rio Branco, acompanhada de um homem.
Durante os dias de desaparecimento, familiares e amigos mobilizaram buscas e campanhas nas redes sociais na tentativa de localizá-la. O desfecho, no entanto, foi trágico.
O corpo da jovem foi encontrado escondido dentro de um freezer, o que causou forte comoção e revolta na cidade. Equipes da Polícia Militar isolaram o local para o trabalho da perícia.
Investigação em andamento
O Departamento de Polícia Técnica realizou os primeiros levantamentos no imóvel. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames para determinar a causa da morte.
Até o momento, as circunstâncias do crime não foram esclarecidas. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar possíveis suspeitos e entender a dinâmica do caso. A morte brutal da jovem gerou indignação na população, especialmente pelo fato de ela deixar dois filhos pequenos.