O adolescente morreu em 4 de março, após ser transferido para São José dos Campos, segundo a mãe, que cobra transparência na divulgação de casos de febre amarela na região.

“Estou vindo aqui para avisar vocês que o Lucas foi o primeiro caso aqui em ‘Taubaté’, e a Prefeitura não divulgou para alertar vocês”, disse a mãe em relato publicado nas redes sociais.

“Fiquem em alerta, amigos, eles não estão divulgando. Quando fomos à UPA eles alegaram suspeita de dengue ou virose e o sintomas da febre amarela são iguais aos da dengue, foi o que suspeitaram do meu filho Lucas, me mandaram ir para casa com ele e aguardar no dia seguinte para fazer o teste, sendo que já tem teste para fazer da febre amarela”, afirmou a mãe.