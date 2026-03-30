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CASO EM TAUBATÉ

Morte por febre amarela: ‘Deus levou meu filho’, diz mãe de Lucas

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Lucas Matheus, 12 anos, vítima de febre amarela em Taubaté
Lucas Matheus, 12 anos, vítima de febre amarela em Taubaté

Sofrimento sem tamanho.

A mãe do adolescente Lucas Matheus, 12 anos, vítima de febre amarela em Taubaté, disse que o filho estava sofrendo por causa da doença e lamentou a perda do menino, que morava no bairro Residencial Bardan.

“Perdi meu filho. Deus o levou’”, disse ela em mensagem enviada a uma amiga, em Taubaté, no começo do mês. O menino morreu na madrugada de 4 de março.

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A morte do adolescente por febre amarela foi confirmada pela Prefeitura de Taubaté nesta segunda-feira (30), após confirmação laboratorial pelo Instituto Adolfo Lutz.

Segundo a administração, o óbito por febre amarela foi confirmado na última sexta-feira (27). "A origem da infecção ainda é apurada", disse a Prefeitura.

O adolescente morreu em 4 de março, após ser transferido para São José dos Campos, segundo a mãe, que cobra transparência na divulgação de casos de febre amarela na região.

“Estou vindo aqui para avisar vocês que o Lucas foi o primeiro caso aqui em ‘Taubaté’, e a Prefeitura não divulgou para alertar vocês”, disse a mãe em relato publicado nas redes sociais.

“Fiquem em alerta, amigos, eles não estão divulgando. Quando fomos à UPA eles alegaram suspeita de dengue ou virose e o sintomas da febre amarela são iguais aos da dengue, foi o que suspeitaram do meu filho Lucas, me mandaram ir para casa com ele e aguardar no dia seguinte para fazer o teste, sendo que já tem teste para fazer da febre amarela”, afirmou a mãe.

“Sei que nada disso vai trazer meu filho Lucas de 12 anos, mas jamais iria deixar impune o que fizeram com meu filho, ele não merecia ser negligenciado, lembrando que não irei processar ninguém, a justiça de Deus será feita, pois dinheiro desse mundo não paga e não tem valor”, completou.

Investigação de Covid

A Prefeitura informou que a declaração de óbito original do adolescente consta, atualmente, “choque séptico derivado de Covid-19”.

Como outros membros da família do adolescente também registraram casos positivos de Covid na mesma ocasião, foram pedidos novos exames, cujos resultados foram entregues na quinta-feira (26), conformando o reagente por febre amarela, segundo a Prefeitura. No dia seguinte, após análise, foi confirmada também a infecção pela doença.

“Diante da situação, a Secretaria de Saúde de Taubaté intensificou as ações de prevenção, incluindo busca ativa de pessoas não vacinadas na região dos bairros Bardan e Ana Rosa, realizando visitas domiciliares, além de reforçar a atenção a vacinação na rede municipal”, disse a administração municipal.

Vacinação abaixo do recomendado

A prefeitura informou que a cobertura vacinal contra a febre amarela no município está abaixo do recomendado. Em 2025, o governo estadual alterou o modelo de cálculo, que passou a considerar pessoas efetivamente vacinadas, com base em dados nominais da Rede Nacional de Dados em Saúde, eliminando duplicidades.

“Se antes era contabilizado acima de 70%, na atual contagem está em apenas 34,35%, o que corresponde a 90.352 doses aplicadas — o considerado ideal é 95%, com base no cálculo do governo do Estado. A vacinação é a principal forma de prevenção”, disse a administração.

A Secretaria de Saúde orientou que a população procure a unidade de saúde mais próxima para atualização da caderneta de vacinação.

No ano passado, segundo painel do governo estadual, o Vale do Paraíba registrou 28 notificações de febre amarela com duas mortes, em Caçapava e Santo Antônio do Pinhal. Ainda não há dados disponíveis de 2026.

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