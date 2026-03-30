30 de março de 2026
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HOMICÍDIO

Polícia investiga morte de homem executado na zona leste de SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem foi encontrado morto com marca de tiro na zona leste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (30). O caso é investigado como homicídio pela Polícia Civil.

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O corpo estava às margens de uma estrada de terra na Estrada Municipal Nossa Senhora Aparecida, na divisa com Caçapava, por volta das 6h25. Apesar da proximidade entre os municípios, a área pertence ao território de São José.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima ainda não havia sido identificada até o registro do caso. O homem apresentava lesão provocada por disparo de arma de fogo, o que reforça a hipótese de execução.

A ocorrência mobilizou equipes da polícia, que acionaram o Instituto de Criminalística para realização da perícia técnica no local. Também foi requisitado exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal), que deve ajudar na identificação da vítima e esclarecer as circunstâncias do crime.

Investigação em andamento

Segundo a polícia, o homem foi encontrado já sem vida em um trecho isolado, sem testemunhas. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação.

Equipes do setor de investigações acompanharam os trabalhos periciais. Após a liberação da área, o corpo foi encaminhado ao IML para exames.

A Polícia Civil segue com diligências para identificar a vítima e esclarecer a autoria do crime.

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