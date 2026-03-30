Um homem foi encontrado morto com marca de tiro na zona leste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (30). O caso é investigado como homicídio pela Polícia Civil.

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O corpo estava às margens de uma estrada de terra na Estrada Municipal Nossa Senhora Aparecida, na divisa com Caçapava, por volta das 6h25. Apesar da proximidade entre os municípios, a área pertence ao território de São José.