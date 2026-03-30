A Prefeitura de Taubaté conformou a primeira morte por febre amarela na cidade, após confirmação laboratorial pelo Instituto Adolfo Lutz. O óbito por febre amarela foi confirmado na última sexta-feira (27). A origem da infecção ainda é apurada. A vítima é um adolescente de 12 anos, identificado como Lucas Matheus, que morreu no dia 4 de março.
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Segundo a Prefeitura, a declaração de óbito original consta, atualmente, choque séptico derivado de Covid.
Como outros membros da família do adolescente também registraram casos positivos de Covid na mesma ocasião, foram pedidos novos exames, cujos resultados foram entregues na quinta-feira (26), conformando o reagente por febre amarela. No dia seguinte, após análise, foi confirmada também a infecção pela doença.
Diante da situação, a Secretaria de Saúde de Taubaté intensificou as ações de prevenção, incluindo busca ativa de pessoas não vacinadas na região dos bairros Bardan e Ana Rosa, realizando visitas domiciliares, além de reforçar a atenção a vacinação na rede municipal.
A Prefeitura informou que a cobertura vacinal atual ainda está “abaixo do recomendado”: se antes era contabilizado acima de 70%, na atual contagem está em apenas 34,35%, o que corresponde a 90.352 doses aplicadas — o considerado ideal é 95%, com base no cálculo do governo do Estado. A vacinação é a principal forma de prevenção.
A Secretaria de Saúde orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima para atualização da caderneta de vacinação.
Nas redes sociais, a mãe do menino disse que o filho testou positivo para febre amarela e que ele era vacinado. Ela relatou que só foi informada do resultado após visita da Vigilância Epidemiológica e cobrou esclarecimentos sobre o atendimento inicial recebido pela criança.
No ano passado, segundo painel do governo estadual, o Vale do Paraíba registrou 28 notificações de febre amarela com duas mortes, em Caçapava e Santo Antônio do Pinhal.