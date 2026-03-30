A Prefeitura de Taubaté conformou a primeira morte por febre amarela na cidade, após confirmação laboratorial pelo Instituto Adolfo Lutz. O óbito por febre amarela foi confirmado na última sexta-feira (27). A origem da infecção ainda é apurada. A vítima é um adolescente de 12 anos, identificado como Lucas Matheus, que morreu no dia 4 de março.

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Segundo a Prefeitura, a declaração de óbito original consta, atualmente, choque séptico derivado de Covid.