A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, entre segunda-feira (30) e quarta-feira (1º), haverá mudança gradual nas condições do tempo, com aumento significativo da instabilidade ao longo dos dias. No mapa do órgão estadual, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte aparecem em amarelo, que significa situação de "atenção" para chuvas fortes.
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Na segunda-feira (30), o predomínio de sol entre poucas nuvens mantém as temperaturas elevadas em todo o estado, intensificando a sensação de calor e abafamento.
No interior, a umidade relativa do ar ficará baixa, o que exige atenção, especialmente nos períodos mais quentes do dia.
A partir da tarde, o calor associado à umidade favorece a formação de instabilidades, com previsão de pancadas isoladas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, sem acumulados significativos.
Na terça-feira (31), o cenário segue com temperaturas elevadas e sensação de abafamento.
A aproximação de uma frente fria contribui para o aumento da instabilidade atmosférica, criando condições para pancadas isoladas de chuva ao longo do dia, com potencial para intensidade moderada a forte em pontos isolados, acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente em áreas do leste do estado.
Na quarta-feira (1), a combinação entre o avanço da frente fria, o calor e a umidade favorece a formação de instabilidades mais organizadas no estado, marcando uma mudança mais significativa no padrão do tempo.
Essas condições resultam em pancadas de chuva mais abrangentes, com potencial para episódios de chuva forte, acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Embora não sejam previstos acumulados expressivos de forma generalizada, há risco de impactos pontuais.
A Defesa Civil orienta atenção em áreas mais vulneráveis, como regiões sujeitas a alagamentos e encostas, e reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais. Em caso de emergência, acione o telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.