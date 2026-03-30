A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, entre segunda-feira (30) e quarta-feira (1º), haverá mudança gradual nas condições do tempo, com aumento significativo da instabilidade ao longo dos dias. No mapa do órgão estadual, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte aparecem em amarelo, que significa situação de "atenção" para chuvas fortes.

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Na segunda-feira (30), o predomínio de sol entre poucas nuvens mantém as temperaturas elevadas em todo o estado, intensificando a sensação de calor e abafamento.