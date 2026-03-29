O caso de afogamento no Rio do Peixe em São José dos Campos terminou com a morte de Valdecir dos Santos, 46 anos, na noite de sexta-feira (28), após ele pular de uma ponte para a água e não conseguir sair.
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Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender a uma ocorrência na estrada Juca de Carvalho, km 24, na região do Miranda. Quando chegaram, uma equipe do Corpo de Bombeiros já havia constatado o óbito.
O afogamento foi registrado como morte suspeita e morte acidental. De acordo com o relato prestado pelo irmão da vítima, Valdecir pulou da ponte para a água, mas acabou se afogando antes de conseguir retornar.
O boletim informa que o local foi preservado e que uma equipe da Central de Polícia Judiciária compareceu com a perícia para os procedimentos de praxe. O caso seguirá para a delegacia da área.
Embora o registro use a classificação inicial de morte suspeita, o afogamento aparece no documento também como morte acidental, com base nas informações colhidas no local e no relato do familiar.
Segundo os policiais, a equipe dos Bombeiros chegou antes deles e já havia confirmado a morte da vítima quando o atendimento policial começou. A ocorrência foi formalizada ainda na noite de sexta-feira.