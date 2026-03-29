O caso de afogamento no Rio do Peixe em São José dos Campos terminou com a morte de Valdecir dos Santos, 46 anos, na noite de sexta-feira (28), após ele pular de uma ponte para a água e não conseguir sair.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender a uma ocorrência na estrada Juca de Carvalho, km 24, na região do Miranda. Quando chegaram, uma equipe do Corpo de Bombeiros já havia constatado o óbito.