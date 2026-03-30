Um homem foi encontrado morto em estrada rural entre São José dos Campos e Caçapava. O caso mobiliza a Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (30), após ocorrência ser comunicada.
O homem estava caído às margens de uma estrada de terra, na área rural, no perímetro de São José dos Campos. A vítima ainda não havia sido identificada até o registro da ocorrência, e o caso foi enquadrado como homicídio consumado.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado na Estrada Municipal Nossa Senhora Aparecida, na altura do número 1.991, por volta das 6h24. O registro aponta que a vítima era do sexo masculino e apresentava lesão provocada por disparo de arma de fogo.
A Delegacia de Polícia de Caçapava requisitou perícia técnica ao Instituto de Criminalística de São José dos Campos, além de exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) para ajudar na identificação oficial da vítima e no esclarecimento das circunstâncias do crime.
Segundo o registro policial, o homem foi encontrado sem vida em via pública, em um trecho rural da cidade. Até a elaboração do boletim, o autor do crime não havia sido identificado, e a Polícia Civil deu início às diligências para apurar autoria e motivação.
A equipe de sobreaviso do Setor de Investigações foi cientificada e acompanhou os trabalhos periciais no local. Depois da liberação da área, o corpo seria encaminhado para exames no IML.
Além do acionamento do Instituto de Criminalística, a autoridade policial expediu requisição ao IML para exame necroscópico e procedimentos de identificação. Esse tipo de laudo é uma das peças centrais para confirmar a dinâmica do caso e subsidiar a investigação.