Um homem foi encontrado morto em estrada rural entre São José dos Campos e Caçapava. O caso mobiliza a Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (30), após ocorrência ser comunicada.

O homem estava caído às margens de uma estrada de terra, na área rural, no perímetro de São José dos Campos. A vítima ainda não havia sido identificada até o registro da ocorrência, e o caso foi enquadrado como homicídio consumado.

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