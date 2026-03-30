30 de março de 2026
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Homem é preso em casa após furtar bicicleta em escola

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso após furtar uma bicicleta no interior de uma escola em Lorena.

A ação ocorreu na sexta-feira (27), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Vila Passos.

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Populares abordaram a equipe relatando o furto. Em diligência à casa do suspeito, o localizaram, bem como a bicicleta.

Diante dos fatos, foi conduzido à delegacia local, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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