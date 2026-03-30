30 de março de 2026
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LUTO EM SÃO JOSÉ

Adeus João: jovem de 18 anos morto em acidente é sepultado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

O jovem João Vitor Faria Floriano Castanhagi, de 18 anos, morto em um acidente de moto na estrada velha entre São José dos Campos e Jacareí, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (30). O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Flores, em São José.

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O acidente ocorreu na madrugada de sábado (29), na Rodovia SP-066, na altura do km 1, próximo ao Conjunto Residencial 31 de Março. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta de 0h20 para atender a ocorrência.

No local, os policiais constataram que o jovem conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Titan prata e sofreu um acidente isolado no acostamento da via. João Vitor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com as informações preliminares, não houve envolvimento de outros veículos. A dinâmica do acidente será esclarecida após a conclusão dos laudos periciais. O caso foi registrado como morte suspeita, morte súbita sem causa determinante aparente e morte acidental.

A perícia técnica e equipes da Central de Polícia Judiciária estiveram no local para os procedimentos. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames.

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