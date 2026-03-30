O jovem João Vitor Faria Floriano Castanhagi, de 18 anos, morto em um acidente de moto na estrada velha entre São José dos Campos e Jacareí, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (30). O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Flores, em São José.

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O acidente ocorreu na madrugada de sábado (29), na Rodovia SP-066, na altura do km 1, próximo ao Conjunto Residencial 31 de Março. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta de 0h20 para atender a ocorrência.