O jovem João Vitor Faria Floriano Castanhagi, de 18 anos, morto em um acidente de moto na estrada velha entre São José dos Campos e Jacareí, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (30). O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Flores, em São José.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu na madrugada de sábado (29), na Rodovia SP-066, na altura do km 1, próximo ao Conjunto Residencial 31 de Março. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta de 0h20 para atender a ocorrência.
No local, os policiais constataram que o jovem conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Titan prata e sofreu um acidente isolado no acostamento da via. João Vitor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
De acordo com as informações preliminares, não houve envolvimento de outros veículos. A dinâmica do acidente será esclarecida após a conclusão dos laudos periciais. O caso foi registrado como morte suspeita, morte súbita sem causa determinante aparente e morte acidental.
A perícia técnica e equipes da Central de Polícia Judiciária estiveram no local para os procedimentos. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames.