Um homem foi encontrado morto, com as pernas amarradas, em uma área de mata no bairro Belém, em Taubaté, na manhã deste domingo (29). O corpo estava em avançado estado de decomposição e o caso passou a ser investigado como homicídio consumado pela Polícia Civil.

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De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após denúncia de um cadáver amarrado a uma árvore. No local, na Rua Capitão Antônio de Faria Albernaz, os agentes encontraram o corpo em decúbito dorsal, entre uma árvore e um muro.