Um homem foi encontrado morto, com as pernas amarradas, em uma área de mata no bairro Belém, em Taubaté, na manhã deste domingo (29). O corpo estava em avançado estado de decomposição e o caso passou a ser investigado como homicídio consumado pela Polícia Civil.
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De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após denúncia de um cadáver amarrado a uma árvore. No local, na Rua Capitão Antônio de Faria Albernaz, os agentes encontraram o corpo em decúbito dorsal, entre uma árvore e um muro.
A vítima é um homem ainda não identificado. Por conta do estado do corpo, não foi possível constatar lesões aparentes inicialmente. Segundo a polícia, ele vestia camiseta e cueca, tinha as pernas amarradas com uma corda e apresentava uma tatuagem no braço direito, cujo desenho não pôde ser identificado.
Área onde corpo foi achado é isolada
A área onde o corpo foi localizado é considerada isolada, sem testemunhas ou objetos que pudessem indicar, de imediato, a dinâmica do crime. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil, da Deic e do Instituto de Criminalística.
Peritos realizaram os primeiros levantamentos no local, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exame necroscópico para identificar a causa da morte e tentar confirmar a identidade da vítima.
Na segunda versão do boletim de ocorrência, o delegado responsável determinou que o caso seja tratado como homicídio consumado. A investigação segue para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar possíveis envolvidos.