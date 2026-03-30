30 de março de 2026
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EVADIU NA 'SAIDINHA'

Foragido é preso no Vale após romper a tornozeleira eletrônica

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um detento que não retornou da saída temporária foi localizado e preso em Aparecida. A ação ocorreu durante patrulhamento de policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região, na noite de sexta-feira (27).

O suspeito foi abordado e, após consulta aos sistemas, constatou-se que se tratava de um evadido do sistema prisional que cumpre pena por tráfico de drogas.

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Ele era considerado procurado pela Justiça por não retornar após o benefício da saída temporária e por ter rompido a tornozeleira eletrônica.

Diante dos fatos, foi conduzido ao plantão policial local, permanecendo à disposição da Justiça.

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