Um detento que não retornou da saída temporária foi localizado e preso em Aparecida. A ação ocorreu durante patrulhamento de policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região, na noite de sexta-feira (27).

O suspeito foi abordado e, após consulta aos sistemas, constatou-se que se tratava de um evadido do sistema prisional que cumpre pena por tráfico de drogas.

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