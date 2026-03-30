30 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RODOVIA

URGENTE: Grave acidente trava a Dutra em São José nesta segunda

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Trecho da Via Dutra em São José dos Campos
Trecho da Via Dutra em São José dos Campos

Um grave acidente trava a rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (30), na altura do km 139, região do viaduto Santa Inês.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No momento ainda não há informações detalhadas do que aconteceu pelo local. Motoristas reportaram que o acidente teria deixado duas vítimas fatais, que estariam em uma motocicleta.

Duas faixas da rodovia seguem interditadas no local e sinalizadas por cones. O trânsito flui pela faixa da esquerda.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a concessionária RioSP, que administra a rodovia, ainda não retornaram as mensagem da reportagem. A lentidão no local chega a cinco quilômetros, no sentido São Paulo.

* Matéria em atualização

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários