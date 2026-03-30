Um grave acidente trava a rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (30), na altura do km 139, região do viaduto Santa Inês.
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No momento ainda não há informações detalhadas do que aconteceu pelo local. Motoristas reportaram que o acidente teria deixado duas vítimas fatais, que estariam em uma motocicleta.
Duas faixas da rodovia seguem interditadas no local e sinalizadas por cones. O trânsito flui pela faixa da esquerda.
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a concessionária RioSP, que administra a rodovia, ainda não retornaram as mensagem da reportagem. A lentidão no local chega a cinco quilômetros, no sentido São Paulo.
* Matéria em atualização