Uma mulher foi encontrada morta na manhã deste domingo (29) nas proximidades de um campo de futebol no bairro Embauzinho, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo.
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De acordo com informações preliminares, a vítima (que foi identificada como Brenda) estava caída à beira do campo. Moradores da região perceberam a situação e acionaram as autoridades.
As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. A principal linha inicial de investigação aponta para possível homicídio, com suspeita de agressões por objeto contundente, como pauladas. A informação, no entanto, ainda depende de confirmação oficial.
Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local para atender a ocorrência. A perícia foi realizada por técnicos do Instituto de Criminalística (IC), que coletaram evidências que podem ajudar a esclarecer o caso.
Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá, onde passará por exames que irão determinar a causa da morte.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Cachoeira Paulista, que busca identificar possíveis suspeitos, entender a dinâmica do crime e esclarecer a motivação.
Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das investigações.