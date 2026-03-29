Uma mulher foi encontrada morta na manhã deste domingo (29) nas proximidades de um campo de futebol no bairro Embauzinho, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo.

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De acordo com informações preliminares, a vítima (que foi identificada como Brenda) estava caída à beira do campo. Moradores da região perceberam a situação e acionaram as autoridades.