Uma mulher de 44 anos ficou gravemente ferida após a moto em que ela estava bater em um ônibus na rodovia Presidente Dutra, na tarde deste sábado (28), por volta das 13h40. O condutor da moto, de 41 anos, também se feriu.
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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 51,8 da pista sentido São Paulo, em Lorena.
O condutor da moto foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Lorena em estado moderado.
A garupa, uma mulher de 44 anos, foi inicialmente atendida pelas equipes de resgate da concessionária RioSP e do Corpo de Bombeiros, e depois levada pelo helicóptero Águia para o Hospital Regional da Taubaté, em estado grave.
O trânsito ficou interditado no local para que a ocorrência fosse atendida, causando cerca de 4 quilômetros de congestionamento. A pista foi liberada às 15h04, segundo a PRF.