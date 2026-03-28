Uma mulher de 44 anos ficou gravemente ferida após a moto em que ela estava bater em um ônibus na rodovia Presidente Dutra, na tarde deste sábado (28), por volta das 13h40. O condutor da moto, de 41 anos, também se feriu.

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 51,8 da pista sentido São Paulo, em Lorena.