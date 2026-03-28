29 de março de 2026
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DUTRA NO VALE

URGENTE: Mulher fica gravemente ferida após moto bater em ônibus

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Equipes de resgate no atendimento ao acidente na Dutra
Equipes de resgate no atendimento ao acidente na Dutra

Uma mulher de 44 anos ficou gravemente ferida após a moto em que ela estava bater em um ônibus na rodovia Presidente Dutra, na tarde deste sábado (28), por volta das 13h40. O condutor da moto, de 41 anos, também se feriu.

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 51,8 da pista sentido São Paulo, em Lorena.

O condutor da moto foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Lorena em estado moderado.

A garupa, uma mulher de 44 anos, foi inicialmente atendida pelas equipes de resgate da concessionária RioSP e do Corpo de Bombeiros, e depois levada pelo helicóptero Águia para o Hospital Regional da Taubaté, em estado grave.

O trânsito ficou interditado no local para que a ocorrência fosse atendida, causando cerca de 4 quilômetros de congestionamento. A pista foi liberada às 15h04, segundo a PRF.

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