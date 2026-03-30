30 de março de 2026
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SAÚDE PÚBLICA

Obra de R$ 4,5 milhões leva UBS ao Pinheirinho em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJ
Perspectiva artística da UBS Resolve Pinheirinho
Perspectiva artística da UBS Resolve Pinheirinho

A Prefeitura de São José dos Campos deu início às obras de construção de uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve na avenida Ernestina Aparecida de Melo, no bairro Pinheirinho dos Palmares.

Com investimento de R$ 4.508.256, a unidade terá 700 m² de área construída para proporcionar conforto, tecnologia e acesso à saúde na região sudeste. Os recursos são provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e do Tesouro Municipal.

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No local serão oferecidos serviços de farmácia, odontologia, vacinas, exames e curativos, além de consultas em sete consultórios equipados. A estrutura visa evitar que a população tenha que deixar o local para atendimento em outras regiões.

Cerca de oito mil pacientes serão beneficiados com o funcionamento da UBS. Atualmente, eles recebem atendimento na Unidade Avançada Jardim Pernambucano, vinculada à UBS Resolve Putim.

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