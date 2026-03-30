30 de março de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Procurado por dever pensão é preso em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado por dever pensão alimentícia foi preso conduzindo uma motocicleta em alta velocidade pelas ruas de São José dos Campos. A ação ocorreu na sexta-feira (27), às 23h48, durante fiscalização de trânsito na região da Praça Rubens Molina.

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito e realizaram a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta aos sistemas apontou um mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia. Ele foi preso, conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição da Justiça.

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