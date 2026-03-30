Um homem procurado por dever pensão alimentícia foi preso conduzindo uma motocicleta em alta velocidade pelas ruas de São José dos Campos. A ação ocorreu na sexta-feira (27), às 23h48, durante fiscalização de trânsito na região da Praça Rubens Molina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito e realizaram a abordagem.