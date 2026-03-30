O companheiro da mulher de 34 anos achada morta ao lado de um campo de futebol, em Cachoeira Paulista, é investigado pelo crime. O caso ocorreu na manhã de domingo (29).

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A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o corpo da mulher foi encontrado ao lado de um campo de futebol, na rua Coronel José Joaquim Ferreira, no bairro Embauzinho. A vítima foi identificada como Brenda Fernandes.