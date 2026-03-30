O companheiro da mulher de 34 anos achada morta ao lado de um campo de futebol, em Cachoeira Paulista, é investigado pelo crime. O caso ocorreu na manhã de domingo (29).
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A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o corpo da mulher foi encontrado ao lado de um campo de futebol, na rua Coronel José Joaquim Ferreira, no bairro Embauzinho. A vítima foi identificada como Brenda Fernandes.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h20. O Samu e o Corpo de Bombeiros também foram chamados. Os socorristas confirmaram a morte da mulher, que tinha uma marca de tiro na cabeça.
Testemunhas relataram que o crime aconteceu em frente à casa do companheiro da mulher. Uma filha dela relatou à polícia que o homem enviou mensagens à vítima para marcar um encontro. Ele passou a ser investigado pelo crime.
O caso foi registrado como homicídio na delegacia da Polícia Civil de Lorena.