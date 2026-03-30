Em São José dos Campos, dois homens a caminho de Caçapava foram presos conduzindo um veículo furtado. A abordagem ocorreu na Avenida Teotônio Vilela no último domingo (29), por volta das 15h30, e resultou na recuperação de um automóvel que apresentava sinais de identificação adulterados com fita adesiva.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram alertados pelo Copom (Centro de Operações de Polícia Militar) sobre o veículo suspeito circulando pela via. Durante o acompanhamento, a equipe confirmou a fraude no emplacamento, utilizado para tentar burlar a fiscalização.

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Abordagem