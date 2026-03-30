Em São José dos Campos, dois homens a caminho de Caçapava foram presos conduzindo um veículo furtado. A abordagem ocorreu na Avenida Teotônio Vilela no último domingo (29), por volta das 15h30, e resultou na recuperação de um automóvel que apresentava sinais de identificação adulterados com fita adesiva.
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram alertados pelo Copom (Centro de Operações de Polícia Militar) sobre o veículo suspeito circulando pela via. Durante o acompanhamento, a equipe confirmou a fraude no emplacamento, utilizado para tentar burlar a fiscalização.
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Abordagem
Ao serem abordados, os ocupantes informaram que seguiam para uma propriedade rural em Caçapava. A consulta aos sistemas de segurança confirmou que o carro era produto de crime. O proprietário do veículo compareceu à delegacia, fez o reconhecimento e apresentou imagens do furto.
Os suspeitos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária e permanecem à disposição da Justiça.