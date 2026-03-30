Um galpão foi atingido por um incêndio em Caraguatatuba, na madrugada desta segunda-feira (30), por volta de 3h. O fogo ameaçou se espalhar pela casa da moradora.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de incêndio em residência na rua Yoshiro Shibata, no bairro Perequê Mirim.