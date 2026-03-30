30 de março de 2026
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INCÊNDIO

Galpão pega fogo no Litoral Norte e ameaça casa de moradora

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Combate ao incêndio em Caraguatatuba
Combate ao incêndio em Caraguatatuba

Um galpão foi atingido por um incêndio em Caraguatatuba, na madrugada desta segunda-feira (30), por volta de 3h. O fogo ameaçou se espalhar pela casa da moradora.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de incêndio em residência na rua Yoshiro Shibata, no bairro Perequê Mirim.

No local, a guarnição da viatura constatou que o incêndio não se encontrava na edificação principal, mas em um galpão utilizado pela moradora para armazenamento de materiais diversos.

A equipe realizou o combate ao incêndio, efetuando sua extinção, seguido das ações de rescaldo. Após a eliminação dos riscos de reignição, o local foi deixado em segurança, permanecendo aos cuidados da proprietária.

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