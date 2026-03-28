Uma mulher grávida de 38 anos foi mantida em cárcere privado, por cerca de 5h, na casa do namorado dela, na região sul de São José dos Campos. O homem de 30 anos foi preso em flagrante, na noite de sexta-feira (27).

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O boletim de ocorrência informa que o caso aconteceu no bairro Chácaras Reunidas. A mulher foi até a casa do namorado durante a tarde, mas foi impedida de sair do local.