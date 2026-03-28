Uma mulher grávida de 38 anos foi mantida em cárcere privado, por cerca de 5h, na casa do namorado dela, na região sul de São José dos Campos. O homem de 30 anos foi preso em flagrante, na noite de sexta-feira (27).
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O boletim de ocorrência informa que o caso aconteceu no bairro Chácaras Reunidas. A mulher foi até a casa do namorado durante a tarde, mas foi impedida de sair do local.
O registro policial cita que o suspeito tomou o celular e a bolsa da namorada, além de fazer ameaças de morte contra ela e familiares. A vítima também teria sido agredida enquanto ficou presa no imóvel.
O BO aponta que a mulher conseguiu fugir por volta das 20h, quando o suspeito foi tomar banho. Ela correu pela rua e foi alcançada e empurrada pelo namorado, que a ameaçou com uma pedra.
A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. A vítima passou por exame de corpo de delito, que constatou lesões leves.
O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José como cárcere privado, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica. A polícia também solicitou a prisão preventiva do suspeito. A vítima pediu medidas protetivas.