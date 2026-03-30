O Poliesportivo Jardim Cerejeiras, na região leste de São José dos Campos, inaugurou oficialmente a nova pista de skate com 16 obstáculos. A inauguração ocorreu neste domingo (29), durante a edição do programa Conexão Juventude, que reuniu esporte, cultura e lazer gratuito para a comunidade local.

Estrutura profissional

O equipamento foi concebido para atender a todos os níveis de dificuldade no esporte, desde manobras para iniciantes até para atletas de alto rendimento.

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