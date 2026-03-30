O Poliesportivo Jardim Cerejeiras, na região leste de São José dos Campos, inaugurou oficialmente a nova pista de skate com 16 obstáculos. A inauguração ocorreu neste domingo (29), durante a edição do programa Conexão Juventude, que reuniu esporte, cultura e lazer gratuito para a comunidade local.
Estrutura profissional
O equipamento foi concebido para atender a todos os níveis de dificuldade no esporte, desde manobras para iniciantes até para atletas de alto rendimento.
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A estrutura tem 16 obstáculos técnicos com:
- Quarter pipe, rampas variadas e spine;
- Corrimãos, traves, hubba e caixotes;
- Escada com oito degraus e plataformas para manobras.
Lazer
Além da entrega da pista, o evento transformou o poliesportivo em um centro de convivência, cujo espaço poderá ser aproveitado pela comunidade para atividades de lazer e de integração ao ar livre para todas as idades.
A inauguração/Conexão Juventude
O evento contou com apresentações musicais e culturais, intervenções artísticas, atividades de recreação infantil, espaços de bem-estar e outras
A iniciativa faz parte do plano municipal promovido pela Prefeitura de São José dos Campos para modernização de espaços públicos, visando descentralizar o acesso ao esporte e incentivar hábitos saudáveis na região leste da cidade.