30 de março de 2026
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ESPORTE E LAZER

São José dos Campos tem nova pista de skate na zona leste

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Nova pista de skate na zona leste de São José dos Campos
Nova pista de skate na zona leste de São José dos Campos

O Poliesportivo Jardim Cerejeiras, na região leste de São José dos Campos, inaugurou oficialmente a nova pista de skate com 16 obstáculos. A inauguração ocorreu  neste domingo (29), durante a edição do programa Conexão Juventude, que reuniu esporte, cultura e lazer gratuito para a comunidade local.

Estrutura profissional

O equipamento foi concebido para atender a todos os níveis de dificuldade no esporte, desde manobras para iniciantes até para atletas de alto rendimento.

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A estrutura tem 16 obstáculos técnicos com:

  • Quarter pipe, rampas variadas e spine;
  • Corrimãos, traves, hubba e caixotes;
  • Escada com oito degraus e plataformas para manobras.

Lazer 

Além da entrega da pista, o evento transformou o poliesportivo em um centro de convivência, cujo espaço poderá ser aproveitado pela comunidade para atividades de lazer e de integração ao ar livre para todas as idades.

A inauguração/Conexão Juventude

O evento contou com apresentações musicais e culturais, intervenções artísticas, atividades de recreação infantil, espaços de bem-estar e outras

A iniciativa faz parte do plano municipal promovido pela Prefeitura de São José dos Campos para modernização de espaços públicos, visando descentralizar o acesso ao esporte e incentivar hábitos saudáveis na região leste da cidade.

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