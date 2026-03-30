O Pat (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com oportunidades de emprego em diversas áreas.
Ao todo, estão disponíveis 454 vagas com destaque para os setores de serviços, telemarketing e construção civil.
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Para concorrer, os interessados devem possuir perfil compatível com as exigências para que o sistema gere o encaminhamento para entrevista.
Principais áreas
As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e diversas áreas com destaque para:
- Telemarketing e atendimento: É o setor com maior oferta, com 205 vagas incluindo vagas exclusivas para PCD (Pessoa com Deficiência).
- Serviços e alimentação: Mais de 60 vagas distribuídas entre atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, açougueiro, salgadeiro e Sushiman.
- Serviços gerais e limpeza: Aproximadamente 46 vagas para Auxiliar de limpeza e serviços gerais.
- Instalação e manutenção: 40 vagas para auxiliar treinee em instalação de linhas telefônicas (exige CNH B).
- Construção civil: Vagas para eletricista, encanador, servente de obras e operador de retroescavadeira.
O PAT destaca a inclusão com oportunidades específicas para PCD. Atualmente, existem 102 vagas que aceitam ou são exclusivas para este público.
Como se candidatar
Os candidatos podem consultar as vagas usando o aplicativo Sine Fácil ou pelo site oficial.
Para se inscrever, os interessados devem se dirirgir à sede do Pat na Praça Afonso Pena, 175, Centro, de segunda a sexta-feira, até as 16h (ou até o encerramento das senhas).
É preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e preferencialmente, um curriculum atualizado.