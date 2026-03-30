O Pat (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com oportunidades de emprego em diversas áreas.

Ao todo, estão disponíveis 454 vagas com destaque para os setores de serviços, telemarketing e construção civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp