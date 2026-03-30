30 de março de 2026
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OPORTUNIDADE

SJC tem mais de 400 vagas de emprego nesta segunda-feira;CONFIRA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O Pat (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com oportunidades de emprego em diversas áreas.

Ao todo, estão disponíveis 454 vagas  com destaque para os setores de serviços, telemarketing e construção civil.

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Para concorrer, os interessados devem possuir perfil compatível com as exigências para que o sistema gere o encaminhamento para entrevista.

Principais áreas

As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e diversas áreas com destaque para:

  • Telemarketing e atendimento: É o setor com maior oferta, com 205 vagas  incluindo vagas exclusivas para PCD (Pessoa com Deficiência).
  • Serviços e alimentação: Mais de 60 vagas distribuídas entre atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, açougueiro, salgadeiro e Sushiman.
  • Serviços gerais e limpeza: Aproximadamente 46 vagas para Auxiliar de limpeza e serviços gerais.
  • Instalação e manutenção: 40 vagas para auxiliar treinee em instalação de linhas telefônicas (exige CNH B).
  • Construção civil: Vagas para eletricista, encanador, servente de obras e operador de retroescavadeira.

O PAT destaca a inclusão com oportunidades específicas para PCD. Atualmente, existem 102 vagas que aceitam ou são exclusivas para este público.

Como se candidatar

Os candidatos podem consultar as vagas usando o aplicativo Sine Fácil ou pelo site oficial.

Para se inscrever, os interessados devem se dirirgir à sede do Pat na Praça Afonso Pena, 175, Centro, de segunda a sexta-feira, até as 16h (ou até o encerramento das senhas).

É preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e preferencialmente, um curriculum atualizado.

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