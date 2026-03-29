A derrota por 4 a 1 para a Ferroviária, em Araraquara, na noite deste domingo (29), foi o pior resultado do ano para o São José até agora. Além disso, derrubou a Águia do Vale para o terceiro lugar no grupo 3 da Série A-2, com 6 pontos e tendo mais dois jogos pela frente para tentar a classificação à semifinal.
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Após o jogo deste domingo, o técnico Jorge Castilho deu entrevista e tentou encontrar um motivo para a atuação abaixo da expectativa. “É difícil explicar, faltou postura agressiva nossa”, disse.
“Eles foram felizes e saíram vencedores e a Ferroviária mereceu. Não fizemos um bom jogo e comportamento não foi bom, o que resultou nessa virada”, disse o treinador.
Mais uma vez, falhas individuais atrapalharam o time, assim como já tinha acontecido na derrota por 1 a 0 em casa, no meio de semana. “Erros individuais nos preocupam bastante, pois a gente trabalha bastante para evitar esses erros. Mas é uma coisa que a gente não consegue controlar”, afirmou Castilho.
Esperança na reação
Apesar disso, o treinador joseense acredita na recuperação. O próximo jogo, dia 11 de abril, será contra o Juventus, às 15h, na Rua Javari, em São Paulo.
“O campeonato está embolado e continuamos dependendo apenas de nós, e isso é importante. Não tem nada de alarmante na questão de pontuação. Temos que fazer a nossa parte”, disse.
“Essa janela nos ajuda para treinar e corrigir os erros e que isso não aconteça nesses dois últimos jogos. Fizemos dois jogos abaixo, isso é preocupante, mas só nós podemos mudar isso”, seguiu.
Segundo Castilho, o time agora precisa controlar a ansiedade e mudar a chave. “Nós temos que virar essa chave, não dá tempo de ficar lamentando, é buscar as soluções dentro do grupo, ir à rua Javari e buscar o resultado. É mudança de comportamento, virada de chave. A derrota é dolorida, mas temos que buscar entender e buscar mecanismos para não repetir o erro. Ficar remoendo derrotas não é perfil nosso. Temos dois jogos pela frente”, afirmou.