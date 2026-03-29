A derrota por 4 a 1 para a Ferroviária, em Araraquara, na noite deste domingo (29), foi o pior resultado do ano para o São José até agora. Além disso, derrubou a Águia do Vale para o terceiro lugar no grupo 3 da Série A-2, com 6 pontos e tendo mais dois jogos pela frente para tentar a classificação à semifinal.

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Após o jogo deste domingo, o técnico Jorge Castilho deu entrevista e tentou encontrar um motivo para a atuação abaixo da expectativa. “É difícil explicar, faltou postura agressiva nossa”, disse.