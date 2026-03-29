O São José teve uma atuação desastrosa e levou goleada de virada por 4 a 1 para a Ferroviária na tarde deste domingo (29), no estádio Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela quarta rodada do grupo 3 da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

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Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, continua com 6 pontos no grupo 3 e sofre a segunda derrota seguida para a Locomotiva. Pior que isso, cai para o terceiro lugar no saldo de gols, enquanto o time da Araraquara está em segundo, com a mesma pontuação. Enquanto isso, o Juventus lidera de forma isolada, com 9 pontos.