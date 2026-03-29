O São José teve uma atuação desastrosa e levou goleada de virada por 4 a 1 para a Ferroviária na tarde deste domingo (29), no estádio Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela quarta rodada do grupo 3 da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
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Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, continua com 6 pontos no grupo 3 e sofre a segunda derrota seguida para a Locomotiva. Pior que isso, cai para o terceiro lugar no saldo de gols, enquanto o time da Araraquara está em segundo, com a mesma pontuação. Enquanto isso, o Juventus lidera de forma isolada, com 9 pontos.
Na próxima rodada, o São José joga apenas no dia 11 de abril, quando visita o Juventus, a partir das 15h, na Rua Javari, em São Paulo. Já a Ferroviária joga antes, no dia 8 de abril, em visita ao Sertãozinho, às 19h, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho.
Como foi o jogo do São José
No primeiro tempo, o São José levou um grande susto logo aos 10min. No lance, Albano articulou pelo meio, passou para Eduardo e este cruzou para Douglas Skilo, que mandou por cima do gol, assustando.
Inicialmente, a Ferroviária dominava totalmente as ações, mas aos 8min a Águia teve uma falta na intermediária. Ali, Michael Paulista cobrou com força e mandou uma bomba no canto direito, alto: 1 a 0.
Esse gol mudou a dinâmica do jogo e o São José, antes acuado, passou a ter mais posse de bola. E a Locomotiva ficou mais tensa, errando passes e sentindo a pressão.
Porém, o time da casa logo se organizou e empatou aos 20min. Em jogada pela direita, Albano rolou par Vitior Barreto, livre na marca do pênalti, que mandou uma bomba no canto: 1 a 1.
Melhor em campo, a Locomotiva quase marcou aos 31min, com Vitor Barreto. Ele pegou a sobra na entrada da área e mandou à direita, com perigo. A bola ainda desviou e foi para escanteio.
Em seguida, aos 34min, Lucas Rodrigues cruzou e Vitor Barreto, de cabeça, livre na área, desviou de cabeça para virar: 2 a 1.
Dois minutos depois, o São José quase empatou com Alan Stence. O meia veio pela direita, foi até à linha de fundo e bateu cruzado, mas Denis Júnior desviou para escanteio.
Contudo, a Ferroviária era amplamente superior e descia ao ataque com facilidade. Já a Águia tinha dificuldades na ligação entre defesa e ataque. E foi para o intervalo em desvantagem.
Segundo tempo
Na etapa final, o técnico da Águia fez duas alterações e desmontou o esquema de três zagueiros, com o volante Jeferson Lima no lugar do zagueiro Iran e o atacante Rikelme no lugar de Thomas Carvalho.
Aos 4min, veio uma falta da entrada da área, Michael Paulista bateu, a bola espirrou na barreira e sobrou para Jeferson Lima. Mas, o volante, desequilibrado, mandou fraco, para fora.
Depois, aos 6min, veio cruzamento da esquerda de Rikelmi e Clessione, marcado, cabeceou por cima, também levando perigo.
Mas, aos 8min, uma cena bizarra: Matheus Rocha cobrou lateral e Jeferson Lima, achando que o árbitro deu reversão, colocou a mão na bola e acabou surgindo uma falta na intermediária.
E, aos 9min, saiu o terceiro gol da Ferroviária, justamente na sequência deste lance. Veio o cruzamento para a área e a bola sobrou para Douglas Skilo, que subiu livre de cabeça para fazer 3 a 1.
Abatido, o São José tentou algum tipo de reação, mas só chegou aos 14min, em chute de fora da área de Rikelmi. A bola passou por cima do gol.
Em seguida, aos 16min, a Ferroviária quase marcou o quarto gol com Thiago, que arrancou pela direita e bateu em cima de João Lucas. Na sobra, Albano mandou um belo chute, mas a bola passou à direita do goleiro da Águia.
Nos últimos 15min, a Águia até melhorou e ficou mais com a bola. Assim, começou a tentar criar chances, embora ainda sem objetividade.
Aos 35min, veio a melhor chance, com Clessione. Ele recebeu na área, matou no peito e girou para bater rasteiro, à esquerda do goleiro, raspando a trave.
Depois, aos 38min, o goleiro João Lucas, em bola lançada do meio de campo, saiu da área precipitadamente e defendeu com a mão. Ali, o árbitro foi ao VAR e acabou expulsando o jogador da Águia ao revisar o lance.
Na cobrança da falta, Gabriel Affonso, que entrou frio, conseguiu defender sem dar rebote. Mas, com um homem a menos, a Águia não teve mais forças para tentar ao menos descontar. Além disso, deu espaço nos contra-ataques e, aos 46min, levou o quarto gol, com Fábio Fau, que avançou livre pela direita e tocou na saída do goleiro: 4 a 1.
Ficha técnica
Ferroviária
Denis Júnior; Lucas Rodrigues (Felipe Rodrigues), Gustavo Medina, Zé Vitor e Eduardo; Ricardinho, Rafael Carrilho (Fernandinho) e Albano (Raoni); Vitor Barreto (Allison), Douglas Skilo (Fábio Fau) e Thiago. Técnico: Rogério Corrêa
São José
João Lucas; João Ramos, Iran (Jeferson Lima) e Léo Rigo; Matheus Rocha, Luís Otávio, Thomaz Carvalho (Rikelmi), Michael Paulista (Rodrigo Carioca) e Felippe Borges (Carlos Henrique); Alan Stence e Clessione (Gabriel Affonso). Técnico: Jorge Castilho.
Gols: Michael Paulista, aos 8min, Victor Barreto aos 20min e aos 34min do 1º tempo; Douglas Skilo aos 9min, Fábio Fau aos 46min do 2º. Árbitro: Lucas Canetto Bellote. Local: estádio Arena Fonte Luminosa, e Araraquara. Data: domingo, 29 de março de 2026. Cartões amarelos: Zé Vitor, Ricardinho, Rogério Corrêa (F); Luís Otávio, Matheus Rocha (S). Expulsão: João Lucas (S). Público: 1796 pagantes. Renda: R$ 37.100