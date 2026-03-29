Um homem de 24 anos foi encontrado morto, com perfurações pelo corpo, madrugada deste domingo (29), no Centro de Lagoinha. O autor e a arma usada no crime ainda não foram encontrados.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como João Vítor Ferreira dos Santos. Moradores de Lagoinha disseram que ele era mais conhecido como "João Vitor do Zé Trovão". Ele foi encontrado sem vida na rua José Menino Santos, próximo à Igreja São Benedito.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h. No local, João Vítor estava morto com perfurações pelo corpo, que podem ter sido causadas por um objeto contundente. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte no local.
Moradores da cidade informaram que o crime pode ter relação com uma briga de casal, informação que ainda será investigada.
A Polícia Civil acionou a perícia e informou que há câmeras de segurança na região que podem ajudar a esclarecer o caso, registrado como homicídio. O autor do crime ainda não foi identificado.
O corpo de Jovão Vitor foi velado no Velório Municipal, a partir das 13h deste domingo, e sepultado às 17h, no Cemitério Municipal de Lagoinha.