Um homem de 24 anos foi encontrado morto, com perfurações pelo corpo, madrugada deste domingo (29), no Centro de Lagoinha. O autor e a arma usada no crime ainda não foram encontrados.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como João Vítor Ferreira dos Santos. Moradores de Lagoinha disseram que ele era mais conhecido como "João Vitor do Zé Trovão". Ele foi encontrado sem vida na rua José Menino Santos, próximo à Igreja São Benedito.