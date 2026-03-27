O corpo de um homem de 63 anos, vítima de atropelamento, foi sepultado nesta sexta-feira (27). Familiares e amigos acompanharam a despedida em meio a comoção e pedidos por responsabilização no caso.
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O enterro ocorreu no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília. José Brito dos Santos, conhecido como Zezão, morreu na quarta-feira (25), em São Sebastião, após ser atingido por um carro conduzido por uma menina de 12 anos.
Durante o velório, parentes relataram indignação com a forma como ocorreu a morte. Segundo a cunhada da vítima, Patrícia Rodrigues, o sentimento é de dor misturada com revolta diante da perda repentina.
A família informou ainda ter recebido uma carta de desculpas do pai da adolescente, mas afirma que o gesto não ameniza o sofrimento. Para os familiares, o caso não deve ser tratado como fatalidade.
Moradores da região relataram que a jovem costumava manobrar o veículo do pai, prática que, segundo eles, acabou resultando no atropelamento. A família pede que o caso seja investigado e que haja responsabilização pelos fatos.