O corpo de um homem de 63 anos, vítima de atropelamento, foi sepultado nesta sexta-feira (27). Familiares e amigos acompanharam a despedida em meio a comoção e pedidos por responsabilização no caso.

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O enterro ocorreu no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília. José Brito dos Santos, conhecido como Zezão, morreu na quarta-feira (25), em São Sebastião, após ser atingido por um carro conduzido por uma menina de 12 anos.