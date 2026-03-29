30 de março de 2026
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LIGA NACIONAL

São José Futsal abre temporada 2026 contra o Atlântico no Sul

Por Marcos Eduardo Carvalho | Erechim (RS)
| Tempo de leitura: 2 min
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Felipe Viana / São José Futsal
São José Futsal abre temporada 2026 contra o Atlântico no Sul
São José Futsal abre temporada 2026 contra o Atlântico no Sul

O São José Futsal dá o pontapé inicial na temporada 2026 na noite desta segunda-feira (30), quando visita o Atlântico, em Erechim (RS), a partir das 18h30, no Caldeirão do Galo, na abertura da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Após uma campanha sofrível na temporada passada, o time da região reformulou o elenco, mas manteve o técnico Gabriel Oliveira no comando. Agora, espera fazer uma campanha melhor em 2026 e se classificar para os playoffs.

No entanto, logo de cara, terá pela frente uma das forças do futsal nacional e que, certamente, terá grande apoio dos torcedores locais. “Estamos com um elenco novo, com novas caras e que performaram bem nos treinos. Estamos ansiosos pra ver como o time desenvolverá na partida, mas estamos confiantes de que faremos um grande trabalho”, disse o treinador joseense.

Regulamento

Em 2026, os quatro primeiros colocados vão direto para as quartas de final, do quinto ao décimo segundo disputarão um playoff para definir quem passa para enfrentar os demais quatro.

Os dois últimos colocados serão rebaixados para a LNF Silver em 2027. Já o décimo terceiro enfrentará o terceiro colocado da divisão abaixo, valendo a vaga na LNF Gold do ano seguinte. A seguir,confira os jogos do São José na primeira fase:

R1: 30/03 as 18h30

Ginásio do CER Atlântico – Erechim (RS)

Atlântico x São José Futsal

R2: 04/04 as 18h30

Arena Cláudio Petrycoski – (PR)

Pato Futsal x São José Futsal

R3: 17/04 as 19h30

São José dos Campos (SP)

São José Futsal x Santo André FC

R4: 01/05 as 17h

Centreventus Cau Hansen (SC)

Joinville Futsal x São José Futsal

R5: 08/05 as 21h30

São José dos Campos (SP)

São José Futsal x Campo Mourão

R6: 24/04 as 20h

Arena Sorocaba – São Paulo (SP)

Magnus Futsal x São José Futsal

R7: 22/05 as 20h30

São José dos Campos (SP)

São José Futsal x Tubarão Futsal

R8: 06/06 as 17h30

Centro de Eventos de Carlos Barbosa (RS)

ACBF x São José Futsal

R9: 16/06 as 20h

São José dos Campos (SP)

São José Futsal x Umuarama

R10: 27/06 as 17h

Ginásio Odilon Reinhardt – Cascavel (PR)

Cascavel Futsal x São José Futsal

R11: 03/07 as 21h30

São José dos Campos (SP)

São José Futsal x Minas TC

R12: 11/07 as 19h30

Arena Jaraguá – Jaraguá (SC)

Jaraguá Futsal x São José Futsal

R13:  17/07 as 20h30

São José dos Campos (SP)

São José Futsal x Corinthians

R14: 25/07 as 18h30

Arena G3 – Uberlândia (MG)

Praia Clube x São José Futsal

R15: 08/08 as 19h

São José dos Campos (SP)

São José Futsal x Marreco Futsal

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