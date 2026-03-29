O São José Futsal dá o pontapé inicial na temporada 2026 na noite desta segunda-feira (30), quando visita o Atlântico, em Erechim (RS), a partir das 18h30, no Caldeirão do Galo, na abertura da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Após uma campanha sofrível na temporada passada, o time da região reformulou o elenco, mas manteve o técnico Gabriel Oliveira no comando. Agora, espera fazer uma campanha melhor em 2026 e se classificar para os playoffs.