O São José Futsal dá o pontapé inicial na temporada 2026 na noite desta segunda-feira (30), quando visita o Atlântico, em Erechim (RS), a partir das 18h30, no Caldeirão do Galo, na abertura da LNF (Liga Nacional de Futsal).
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Após uma campanha sofrível na temporada passada, o time da região reformulou o elenco, mas manteve o técnico Gabriel Oliveira no comando. Agora, espera fazer uma campanha melhor em 2026 e se classificar para os playoffs.
No entanto, logo de cara, terá pela frente uma das forças do futsal nacional e que, certamente, terá grande apoio dos torcedores locais. “Estamos com um elenco novo, com novas caras e que performaram bem nos treinos. Estamos ansiosos pra ver como o time desenvolverá na partida, mas estamos confiantes de que faremos um grande trabalho”, disse o treinador joseense.
Regulamento
Em 2026, os quatro primeiros colocados vão direto para as quartas de final, do quinto ao décimo segundo disputarão um playoff para definir quem passa para enfrentar os demais quatro.
Os dois últimos colocados serão rebaixados para a LNF Silver em 2027. Já o décimo terceiro enfrentará o terceiro colocado da divisão abaixo, valendo a vaga na LNF Gold do ano seguinte. A seguir,confira os jogos do São José na primeira fase:
R1: 30/03 as 18h30
Ginásio do CER Atlântico – Erechim (RS)
Atlântico x São José Futsal
R2: 04/04 as 18h30
Arena Cláudio Petrycoski – (PR)
Pato Futsal x São José Futsal
R3: 17/04 as 19h30
São José dos Campos (SP)
São José Futsal x Santo André FC
R4: 01/05 as 17h
Centreventus Cau Hansen (SC)
Joinville Futsal x São José Futsal
R5: 08/05 as 21h30
São José dos Campos (SP)
São José Futsal x Campo Mourão
R6: 24/04 as 20h
Arena Sorocaba – São Paulo (SP)
Magnus Futsal x São José Futsal
R7: 22/05 as 20h30
São José dos Campos (SP)
São José Futsal x Tubarão Futsal
R8: 06/06 as 17h30
Centro de Eventos de Carlos Barbosa (RS)
ACBF x São José Futsal
R9: 16/06 as 20h
São José dos Campos (SP)
São José Futsal x Umuarama
R10: 27/06 as 17h
Ginásio Odilon Reinhardt – Cascavel (PR)
Cascavel Futsal x São José Futsal
R11: 03/07 as 21h30
São José dos Campos (SP)
São José Futsal x Minas TC
R12: 11/07 as 19h30
Arena Jaraguá – Jaraguá (SC)
Jaraguá Futsal x São José Futsal
R13: 17/07 as 20h30
São José dos Campos (SP)
São José Futsal x Corinthians
R14: 25/07 as 18h30
Arena G3 – Uberlândia (MG)
Praia Clube x São José Futsal
R15: 08/08 as 19h
São José dos Campos (SP)
São José Futsal x Marreco Futsal