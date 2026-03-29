A modelo e empresária italiana Pamela Genini, de 29 anos, assassinada em 2025, teve a cabeça roubada de seu túmulo durante uma violação recente do caixão. O caso, considerado grave pelas autoridades, é investigado como profanação de cadáver e ocultação de parte do corpo.

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A descoberta foi feita por funcionários do cemitério durante o processo de transferência dos restos mortais. Ao notarem que o caixão apresentava parafusos soltos e não estava devidamente lacrado, os trabalhadores decidiram abri-lo — momento em que constataram o desaparecimento da cabeça da vítima.

Indícios apontam violação recente