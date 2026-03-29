29 de março de 2026
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CRIME BÁRBARO

Cabeça de modelo morta pelo namorado é roubada de túmulo

Por Da redação | Mundo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
A modelo e empresária italiana Pamela Genini, de 29 anos
A modelo e empresária italiana Pamela Genini, de 29 anos

A modelo e empresária italiana Pamela Genini, de 29 anos, assassinada em 2025, teve a cabeça roubada de seu túmulo durante uma violação recente do caixão. O caso, considerado grave pelas autoridades, é investigado como profanação de cadáver e ocultação de parte do corpo.

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A descoberta foi feita por funcionários do cemitério durante o processo de transferência dos restos mortais. Ao notarem que o caixão apresentava parafusos soltos e não estava devidamente lacrado, os trabalhadores decidiram abri-lo — momento em que constataram o desaparecimento da cabeça da vítima.

Indícios apontam violação recente

De acordo com informações da investigação, havia sinais de uso recente de silicone na vedação do caixão, o que indica que o corpo, sepultado há cerca de cinco meses, pode ter sido violado recentemente.

A polícia trabalha com a hipótese de que entre três e quatro pessoas tenham participado da ação criminosa. No entanto, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre como os suspeitos teriam conseguido acessar o túmulo sem serem identificados.

Motivação ainda é mistério

As autoridades italianas ainda não esclareceram a motivação do crime, que causa perplexidade e revolta. A linha investigativa considera diferentes possibilidades, incluindo atos ritualísticos ou vandalismo extremo.

O caso ganhou grande repercussão na imprensa internacional, tanto pela brutalidade do assassinato ocorrido no ano passado quanto pela violação posterior do corpo.

Crime pode levar a até 7 anos de prisão

Segundo a legislação italiana, os crimes de profanação de cadáver e ocultação de parte do corpo podem resultar em penas de até sete anos de prisão. A polícia segue investigando para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

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