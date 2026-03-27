O show do sambista Jorge Aragão, que aconteceria neste sábado (28), em São José dos Campos, foi cancelado. A apresentação marcaria o retorno do artista à cidade, gerando expectativa entre os fãs da região.
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O alerta sobre o cancelamento começou a circular nas redes sociais, a partir de relatos do próprio público, que passou a informar que o evento não seria mais realizado. Até o início da noite desta sexta-feira (27), não havia comunicado oficial amplamente divulgado. Os organizadores são Promegan e So Good Eventos.
A reportagem tentou contato com o organizador do evento, mas não obteve retorno até o momento. Segundo informações apuradas, outro show que também seria promovido pelo mesmo organizador na cidade, da cantora Alcione, no mês seguinte, igualmente foi cancelado.
De acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, o valor dos ingressos adquiridos para o show de Jorge Aragão deverá ser devolvido ao público. No entanto, ainda não há detalhes sobre prazos, formas de reembolso ou canais oficiais para solicitação.
Os dois eventos estavam previstos para acontecer no Palácio Sunset, espaço que atua como locatário para a realização de shows e eventos, sendo a responsabilidade da organização atribuída a produtores independentes.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre os motivos que levaram ao cancelamento das apresentações.