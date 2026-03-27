O show do sambista Jorge Aragão, que aconteceria neste sábado (28), em São José dos Campos, foi cancelado. A apresentação marcaria o retorno do artista à cidade, gerando expectativa entre os fãs da região.

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O alerta sobre o cancelamento começou a circular nas redes sociais, a partir de relatos do próprio público, que passou a informar que o evento não seria mais realizado. Até o início da noite desta sexta-feira (27), não havia comunicado oficial amplamente divulgado. Os organizadores são Promegan e So Good Eventos.