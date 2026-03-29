As meninas do São José Basketball foram atropeladas por 90 a 50 pelo Sampaio Corrêa na manhã deste domingo (29), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela quarta rodada da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, continua com uma vitória e agora três derrotas. Já as maranhenses estão com 100% de aproveitamento em quatro rodadas.
Na próxima rodada, as joseenses visitam o Campinas, dia 1º quinta-feira, a partir das 19h30, no ginásio do Tênis Clube, em Campinas. E o Sampaio joga em casa, dia 4, outro sábado, quando recebe o Maringá, a partir das 17h.
O jogo
No primeiro quarto, o São José até conseguiu equilibrar e perdeu por apenas quatro pontos, com o Sampaio fazendo 20 a 16.
Depois, no segundo período, as visitantes tiveram uma atuação avassaladora e fizeram 23 a 8. Assim, foram para o intervalo com vantagem de 19 pontos: 43 a 24.
Após o intervalo, o São José continuou com dificuldades e, no terceiro período, as maranhenses fizeram 23 a 13, abrindo 29 pontos de frente. E, no último quarto, o placar foi de 24 a 13, com o Sampaio fechando o jogo em 90 a 50.