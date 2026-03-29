As meninas do São José Basketball foram atropeladas por 90 a 50 pelo Sampaio Corrêa na manhã deste domingo (29), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela quarta rodada da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, continua com uma vitória e agora três derrotas. Já as maranhenses estão com 100% de aproveitamento em quatro rodadas.