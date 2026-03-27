O homem encontrado queimado em carro de São José dos Campos morreu na quinta-feira (26) em decorrências das graves lesões. Fernando Antonio de Oliveira, 44 anos, não resistiu aos ferimentos depois de ser localizado dentro de um veículo incendiado, no bairro Campos de São José, na região leste da cidade. Com a morte, a Polícia Civil passou a tratar a ocorrência como homicídio consumado.

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Segundo a última edição do boletim de ocorrência, Fernando morreu por volta das 20h15, após ter sido socorrido em estado gravíssimo. A informação foi repassada à Polícia Civil pela esposa da vítima, que compareceu ao plantão policial para comunicar o óbito.