O homem encontrado queimado em carro de São José dos Campos morreu na quinta-feira (26) em decorrências das graves lesões. Fernando Antonio de Oliveira, 44 anos, não resistiu aos ferimentos depois de ser localizado dentro de um veículo incendiado, no bairro Campos de São José, na região leste da cidade. Com a morte, a Polícia Civil passou a tratar a ocorrência como homicídio consumado.
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Segundo a última edição do boletim de ocorrência, Fernando morreu por volta das 20h15, após ter sido socorrido em estado gravíssimo. A informação foi repassada à Polícia Civil pela esposa da vítima, que compareceu ao plantão policial para comunicar o óbito.
Fernando havia sido localizado na estrada Dom José Antônio do Couto, no Campos de São José, dentro de um Chevrolet Cobalt cinza tomado pelas chamas, na manhã de terça-feira (24). Inicialmente, o caso era tratado como tentativa de homicídio, mas a morte da vítima fez a natureza da ocorrência ser alterada oficialmente para homicídio consumado.
A mudança de enquadramento ocorreu porque Fernando não resistiu às queimaduras e demais lesões provocadas no ataque. O boletim mais recente também registra que foi expedida a guia de encaminhamento do corpo ao IML (Instituto Médico Legal).
Até aqui, a Polícia Civil ainda não identificou quem são os autores do crime. A investigação tenta esclarecer como Fernando foi atacado, quem esteve com ele antes do incêndio e de que forma o veículo foi incendiado.
Outro detalhe citado no boletim é que o carro usado por Fernando estava registrado em nome da ex-esposa dele, Erika Oliveira. A informação passa a integrar a linha de apuração da polícia.
O velório de Fernando aconteceu na Urbam. O sepultamento foi marcado para esta sexta-feira (27), às 15h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José.