A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem com cerca de 8 quilos de cocaína escondidos no assoalho de um carro, na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba. A apreensão ocorreu durante fiscalização na noite de sábado (28).
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O boletim de ocorrência informa que o motorista, de 42 anos, foi abordado no km 88 da rodovia. Os policiais encontraram a droga dentro de uma sacola, no assoalho do lado do passageiro.
O homem alegou que fazia o transporte de uma encomenda por meio de aplicativo e que não sabia o conteúdo do material, mas apresentou versões contraditórias sobre o destino da entrega. Ele afirmou que receberia R$ 800 pelo transporte da carga.
Além da droga, foram apreendidos três celulares, dinheiro em espécie e o carro do homem. O homem foi levado para a delegacia de Ubatuba, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em preventiva.