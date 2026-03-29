A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem com cerca de 8 quilos de cocaína escondidos no assoalho de um carro, na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba. A apreensão ocorreu durante fiscalização na noite de sábado (28).

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O boletim de ocorrência informa que o motorista, de 42 anos, foi abordado no km 88 da rodovia. Os policiais encontraram a droga dentro de uma sacola, no assoalho do lado do passageiro.