A megacarga na Rodovia dos Tamoios entra na segunda e terceira fases, as mais sensíveis da operação, entre a noite de segunda-feira (30) e a madrugada de terça-feira (31), quando o transformador de 138 metros de extensão e 845 toneladas seguirá do km 54 em direção ao litoral, passando pelos túneis da Serra Nova, que será fechada durante o deslocamento.

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Com saída prevista a partir das 23h, a megacarga na Tamoios exigirá uma alteração na dinâmica da serra. Durante a passagem da composição pela Serra Nova, o tráfego no sentido São José dos Campos será transferido para a Serra Antiga, no mesmo esquema normalmente adotado em dias de manutenção.