A megacarga na Rodovia dos Tamoios entra na segunda e terceira fases, as mais sensíveis da operação, entre a noite de segunda-feira (30) e a madrugada de terça-feira (31), quando o transformador de 138 metros de extensão e 845 toneladas seguirá do km 54 em direção ao litoral, passando pelos túneis da Serra Nova, que será fechada durante o deslocamento.
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Com saída prevista a partir das 23h, a megacarga na Tamoios exigirá uma alteração na dinâmica da serra. Durante a passagem da composição pela Serra Nova, o tráfego no sentido São José dos Campos será transferido para a Serra Antiga, no mesmo esquema normalmente adotado em dias de manutenção.
A operação terá apoio da Polícia Militar Rodoviária, veículos batedores, viaturas da concessionária e suporte da Secretaria de Trânsito de São Sebastião. O objetivo é garantir segurança na travessia de um dos maiores equipamentos já transportados entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.
Segunda etapa
A segunda etapa da megacarga na Tamoios é a que deve causar maior impacto operacional para os motoristas. Isso porque o deslocamento deixa o trecho de planalto e passa a ocupar a descida em direção ao litoral, incluindo os túneis da Serra Nova, ponto em que a rodovia precisa de bloqueio e reorganização do fluxo.
Na prática, quem estiver no sentido São José dos Campos precisará usar a Serra Antiga enquanto durar a passagem da carga especial. A orientação é que os motoristas evitem deslocamentos desnecessários nesse horário, acompanhem a sinalização temporária e considerem possíveis retenções durante a operação.
Depois da travessia da serra, a megacarga avança para a terceira e última fase, entre a noite de terça-feira (31) e a madrugada de quarta-feira (1º). Nesse trecho, a composição sairá do km 16,5 do Contorno Sul em direção ao Porto de São Sebastião.
É justamente nessa fase final que aparece outra restrição: a alça de acesso a Maresias ficará interditada durante o deslocamento. Por isso, a recomendação é de atenção redobrada para quem costuma circular pelo Contorno Sul ou seguir para a costa sul de São Sebastião no período noturno.
A megacarga reforça mais uma vez o papel estratégico da ligação entre o eixo rodoviário do Vale do Paraíba e o Porto de São Sebastião em operações especiais de grande porte. O transporte atual também se conecta ao histórico recente de outras movimentações de transformadores gigantes acompanhadas pelo portal.
Cronograma da megacarga na Rodovia dos Tamoios
2ª fase — de segunda (30) para terça (31)
Trecho: km 54 até o km 16,5 do Contorno Sul
Horário previsto: a partir das 23h
Impacto: Serra Nova fechada; tráfego sentido São José dos Campos desviado para a Serra Antiga
3ª fase — de terça (31) para quarta (1º)
Trecho: km 16,5 do Contorno Sul até o Porto de São Sebastião
Horário previsto: a partir das 23h
Impacto: alça de acesso a Maresias interditada