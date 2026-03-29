“Gisele era mãe, filha e uma mulher com uma vida cheia de planos. Sua trajetória foi interrompida de forma trágica, deixando não apenas uma família em luto, mas uma sociedade inteira em choque. Não estamos diante de mais um número. Estamos diante de uma vida que foi perdida e de um caso que levanta questionamentos profundos sobre a violência contra a mulher, inclusive dentro de instituições que deveriam proteger”, diz texto da campanha.

“Este caso ultrapassa a dor individual. Ele expõe um problema maior: a necessidade de enfrentar com seriedade qualquer forma de violência, inclusive psicológica, abuso de poder e condutas incompatíveis com os princípios da Polícia Militar, como honra, disciplina, respeito à vida e responsabilidade. Nenhuma farda pode servir de escudo para condutas abusivas. Pelo contrário, ela deve representar proteção, exemplo e compromisso com a lei”, completa o texto, que pede a expulsão de Neto da PM.

“Diante da gravidade do caso, viemos através da nossa voz, pedir a Expulsão do Tenente-Coronel Geraldo Leite Rosa Neto, defendemos que haja apuração rigorosa e com base em tudo que já consta no processo, pedimos a aplicação da sanção máxima: a perda do posto e patente. Este não é um pedido de julgamento antecipado, mas de justiça, responsabilidade e respeito. Por Gisele. Por sua família. Por todas as mulheres.”