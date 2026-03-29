Um celular roubado em São José dos Campos e rastreado até Jacareí terminou com a prisão em flagrante de um suspeito na noite de sábado (28), depois que a vítima conseguiu acompanhar o sinal do aparelho levado durante um assalto em frente à Santa Casa de São José.
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Segundo o boletim de ocorrência, uma professora de 38 anos estava em um ponto de ônibus próximo à Santa Casa, na rua Dolzani Ricardo, quando foi abordada por um homem em uma bicicleta. De acordo com o relato da vítima, ele deu um soco no braço dela, tomou o celular das mãos e ainda a empurrou antes de fugir.
No mesmo registro, a mulher afirmou que o criminoso ainda fez ameaça de morte. O caso ganhou novo rumo quando o marido da vítima passou a acompanhar a localização do aparelho junto com ela.
Ao seguir o sinal, o casal chegou até Jacareí e encontrou policiais militares durante o deslocamento. Com base nas informações repassadas pela vítima, os agentes passaram a fazer diligências e localizaram um homem, de 46 anos, em uma bicicleta na região do Campo Grande.
Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um celular Samsung azul. Segundo o boletim, a foto que aparecia na tela de descanso era da própria vítima, o que reforçou a suspeita. Ainda assim, o homem disse aos policiais que o aparelho pertencia à irmã dele e que a mulher da imagem seria parente.
Na delegacia, a vítima reconheceu o aparelho como sendo dela e também apontou formalmente o homem como o autor do assalto. O boletim informa que o reconhecimento foi realizado em procedimento oficial e embasou a prisão em flagrante por roubo.
O caso foi enquadrado pela Polícia Civil como roubo, já que, segundo o registro, houve violência física e ameaça durante a subtração. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça, sem arbitramento de fiança em razão da pena prevista para o crime.
De acordo com o registro policial, o delegado pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, visto que o indiciado tem inúmeras passagens pela polícia.