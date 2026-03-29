Um celular roubado em São José dos Campos e rastreado até Jacareí terminou com a prisão em flagrante de um suspeito na noite de sábado (28), depois que a vítima conseguiu acompanhar o sinal do aparelho levado durante um assalto em frente à Santa Casa de São José.

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Segundo o boletim de ocorrência, uma professora de 38 anos estava em um ponto de ônibus próximo à Santa Casa, na rua Dolzani Ricardo, quando foi abordada por um homem em uma bicicleta. De acordo com o relato da vítima, ele deu um soco no braço dela, tomou o celular das mãos e ainda a empurrou antes de fugir.