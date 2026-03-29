Um homem de 32 anos foi baleado no Jardim Paraíba, em Jacareí, na manhã de domingo (29). O caso mobilizou a Polícia Militar e a Polícia Civil, depois que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo em frente à própria residência, na rua São Judas Tadeu.
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Segundo o boletim de ocorrência, ele relatou que estava em frente de casa quando um veículo se aproximou. Em seguida, um homem que estava no automóvel efetuou disparos em sua direção. Um dos tiros atingiu superficialmente a região do tórax.
O homem baleado conseguiu dirigir o próprio carro até a UPA Dr. Thelmo, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Ainda conforme o registro policial, o estado de saúde dele era estável, mas houve transferência para a Santa Casa de Jacareí para continuidade do atendimento.
O boletim informa que a vítima não conseguiu detalhar o modelo do carro nem passar características sobre o autor dos disparos. Por isso, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio de autoria desconhecida.
A Polícia Civil requisitou exame pericial no local do crime e também exame de corpo de delito. A investigação deve buscar imagens, testemunhas e outros elementos que ajudem a identificar quem atirou contra o homem baleado em Jacareí.
Depois do atendimento inicial na UPA Dr. Thelmo, a vítima foi removida para a Santa Casa local, na região central da cidade. A informação sobre a estabilidade clínica aparece no próprio boletim registrado no plantão policial.
Outra linha que pode ser analisada pela investigação é se o homem era alvo específico do ataque ou se havia algum contexto anterior que explique a emboscada em frente ao imóvel. Até o momento, o boletim não aponta motivação.