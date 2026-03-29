Um homem de 32 anos foi baleado no Jardim Paraíba, em Jacareí, na manhã de domingo (29). O caso mobilizou a Polícia Militar e a Polícia Civil, depois que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo em frente à própria residência, na rua São Judas Tadeu.

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Segundo o boletim de ocorrência, ele relatou que estava em frente de casa quando um veículo se aproximou. Em seguida, um homem que estava no automóvel efetuou disparos em sua direção. Um dos tiros atingiu superficialmente a região do tórax.