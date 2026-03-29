Um motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste na avenida Salinas, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José dos Campos, na manhã deste domingo (29). De acordo com informações preliminares, o motorista teria dormido ao volante antes do acidente.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local do acidente. A equipe de Mobilidade Urbana, da Prefeitura de São José, atuou na organização do tráfego e realizou a aplicação de serragem na pista, a fim de evitar novos acidentes.