29 de março de 2026
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ACIDENTE

Motorista perde controle e bate em poste na Av. Salinas, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Veículo bateu em um poste
Veículo bateu em um poste

Um motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste na avenida Salinas, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José dos Campos, na manhã deste domingo (29). De acordo com informações preliminares, o motorista teria dormido ao volante antes do acidente.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local do acidente. A equipe de Mobilidade Urbana, da Prefeitura de São José, atuou na organização do tráfego e realizou a aplicação de serragem na pista, a fim de evitar novos acidentes.

A Polícia Militar também esteve presente para o registro da ocorrência e adoção das medidas legais. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista.

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