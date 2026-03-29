Um caso de embriaguez ao volante na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, terminou com autuação em flagrante e posterior liberação do motorista após pagamento de fiança, na manhã de sábado (28).
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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a embriaguez foi constatada durante fiscalização de trânsito na marginal da Via Dutra, na altura do Campus do DCTA, no sentido Rio de Janeiro. O motorista, de 44 anos, abordado foi identificado.
Segundo o boletim, ele dirigia uma Fiat Fiorino branca quando aceitou fazer o teste do etilômetro. O primeiro resultado, às 10h49, apontou 0,42 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. O segundo teste, às 11h07, registrou 0,38 mg/L, acima do limite legal.
A embriaguez foi inicialmente tratada com prisão em flagrante, mas a segunda edição do boletim retificou a situação do indiciado. O documento informa que ele foi posto em liberdade após o recolhimento da fiança em solo policial.
O valor arbitrado foi de R$ 3.242, equivalente a dois salários mínimos, conforme o próprio registro. Com isso, o motorista deixou de figurar como preso e passou a constar como liberado após o pagamento.
Além do teste positivo, o boletim informa que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde julho de 2020. Também havia registro anterior de suspensão do direito de dirigir entre dezembro de 2020 e agosto de 2021.