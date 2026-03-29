29 de março de 2026
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VIA DUTRA

Motorista paga R$ 3.242 de fiança após dirigir embriagado em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caso ocorreu na Via Dutra
Caso ocorreu na Via Dutra

Um caso de embriaguez ao volante na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, terminou com autuação em flagrante e posterior liberação do motorista após pagamento de fiança, na manhã de sábado (28).

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a embriaguez foi constatada durante fiscalização de trânsito na marginal da Via Dutra, na altura do Campus do DCTA, no sentido Rio de Janeiro. O motorista, de 44 anos, abordado foi identificado.

Segundo o boletim, ele dirigia uma Fiat Fiorino branca quando aceitou fazer o teste do etilômetro. O primeiro resultado, às 10h49, apontou 0,42 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. O segundo teste, às 11h07, registrou 0,38 mg/L, acima do limite legal.

A embriaguez foi inicialmente tratada com prisão em flagrante, mas a segunda edição do boletim retificou a situação do indiciado. O documento informa que ele foi posto em liberdade após o recolhimento da fiança em solo policial.

O valor arbitrado foi de R$ 3.242, equivalente a dois salários mínimos, conforme o próprio registro. Com isso, o motorista deixou de figurar como preso e passou a constar como liberado após o pagamento.

Além do teste positivo, o boletim informa que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde julho de 2020. Também havia registro anterior de suspensão do direito de dirigir entre dezembro de 2020 e agosto de 2021.

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