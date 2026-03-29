Um caso de embriaguez ao volante na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, terminou com autuação em flagrante e posterior liberação do motorista após pagamento de fiança, na manhã de sábado (28).

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a embriaguez foi constatada durante fiscalização de trânsito na marginal da Via Dutra, na altura do Campus do DCTA, no sentido Rio de Janeiro. O motorista, de 44 anos, abordado foi identificado.