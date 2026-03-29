A realização da "Corrida Circuito das Estações – Outono" provoca interdições em vias de São José dos Campos neste domingo (29). Motoristas devem ficar atentos aos trechos com bloqueios temporários e aos horários de restrição.
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A largada do evento será realizada na Via Oeste, nas proximidades da Farma Conde Arena.
As vias interditadas são:
Via Oeste, entre a rotatória da Avenida Major Miguel Naked e a rotatória da Rua Corifeu de Azevedo Marques.
Avenida Campos Elíseos, ao lado da Farma Conde Arena.
Horários das interdições:
À 1h, interdição da Avenida Campos Elíseos, ao lado da Farma Conde Arena, para montagem das estruturas de largada.
Das 5h30 às 10h, interdição total do percurso da prova.