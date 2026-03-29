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MOBILIDADE

Prova de rua causa interrupções no trânsito neste domingo em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Largada da Corrida Circuito das Estações será realizada na Via Oeste
Largada da Corrida Circuito das Estações será realizada na Via Oeste

A realização da "Corrida Circuito das Estações – Outono" provoca interdições em vias de São José dos Campos neste domingo (29). Motoristas devem ficar atentos aos trechos com bloqueios temporários e aos horários de restrição.

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A largada do evento será realizada na Via Oeste, nas proximidades da Farma Conde Arena.


As vias interditadas são:

Via Oeste, entre a rotatória da Avenida Major Miguel Naked e a rotatória da Rua Corifeu de Azevedo Marques.

Avenida Campos Elíseos, ao lado da Farma Conde Arena.

 

Horários das interdições:

À 1h, interdição da Avenida Campos Elíseos, ao lado da Farma Conde Arena, para montagem das estruturas de largada.

Das 5h30 às 10h, interdição total do percurso da prova.

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