Mensagens recuperadas pela perícia revelam que o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, mantinha um comportamento de controle, pressão psicológica e cobranças por sexo contra a soldado da PM Gisele Alves Santana, de 32 anos, dias antes da morte da policial, em 18 de fevereiro, na capital paulista.

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"Quero SEXO", diz uma das mensagens do oficial, diante da recusa da esposa, que cobrava o divórcio. O tenente-coronel foi preso em São José dos Campos, no último dia 18.