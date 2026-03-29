São José dos Campos ganhou, neste sábado (28), 100 novos atiradores do Tiro de Guerra em uma cerimônia marcada por emoção, civismo e participação das famílias. O evento oficializou o ingresso dos jovens no serviço militar obrigatório, dando início a uma jornada de aprendizado baseada em disciplina, respeito e cidadania.

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Realizada no Tiro de Guerra do município, a solenidade contou com a presença de autoridades militares, representantes públicos e familiares dos atiradores, que acompanharam de perto esse momento simbólico na vida dos jovens.