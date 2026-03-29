São José dos Campos ganhou, neste sábado (28), 100 novos atiradores do Tiro de Guerra em uma cerimônia marcada por emoção, civismo e participação das famílias. O evento oficializou o ingresso dos jovens no serviço militar obrigatório, dando início a uma jornada de aprendizado baseada em disciplina, respeito e cidadania.
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Realizada no Tiro de Guerra do município, a solenidade contou com a presença de autoridades militares, representantes públicos e familiares dos atiradores, que acompanharam de perto esse momento simbólico na vida dos jovens.
Durante a cerimônia, o subtenente Rozin, comandante do Tiro de Guerra, destacou o papel da instituição na formação dos participantes.
“O tiro de guerra é o elo vivo entre o Exército Brasileiro e o município, levando à sociedade valores que transcendem o ambiente militar, como disciplina, responsabilidade, respeito e amor ao Brasil. O serviço militar é uma verdadeira escola de cidadania. Aqui, os atiradores aprendem o valor do trabalho em equipe, o respeito às hierarquias, a importância da lealdade e da dedicação. Mais do que isso, aprendem a servir à pátria com honra, lealdade e comprometimento”, afirmou.
O general Pedro Aires Pereira Júnior, comandante da Brigada de Infantaria, também ressaltou a importância dessa etapa na formação dos jovens.
“Essa etapa do serviço militar é muito importante. Eu acredito nesse projeto para que, anualmente, possamos formar jovens para serem futuros cidadãos completos e capazes de contribuir com essa nação grandiosa que nós temos”, disse.
Entre os novos atiradores, o jovem Davi Pinheiro, de 19 anos, viveu o momento acompanhado da família, pais, avó, irmã e namorada, que estiveram presentes para prestigiar a conquista.
“Estou animado e com expectativas altas para o que virá agora. A gente escuta tantas histórias, ouve os que já passaram por aqui, isso me deixa inspirado. Fico muito feliz de poder representar a cidade de São José dos Campos”, contou.
O ingresso marca o início de um ciclo de formação que vai além do treinamento militar, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, fortalecendo valores essenciais para a convivência em sociedade.
Nova sede
A Prefeitura entregou recentemente a nova sede do Tiro de Guerra, que tem 2.500 metros quadrados e conta com instalações administrativas, alojamentos, copa e amplo pátio de cerimônias com 1.700 metros quadrados. As obras foram realizadas pelas equipes da Urbam (Urbanizadora Municipal).
A nova sede foi planejada para oferecer mais conforto, acessibilidade, funcionalidade e segurança aos atiradores. É moderna, com um ambiente revitalizado e com estrutura para atender as atividades do Tiro de Guerra.
A Junta de Serviço Militar de São José é mantida pela Prefeitura e realiza serviços administrativos em apoio ao Exército Brasileiro.
Entre suas principais funções estão: alistamento militar, emissão de documentos militares, regularização da situação militar e processos relacionados à dispensa, adiamento de incorporação, serviço alternativo e outros assuntos ligados ao serviço militar.
O prazo para o alistamento militar obrigatório em todo o país começou no último dia 2 de janeiro e segue até o próximo dia 30 de junho. A obrigatoriedade se aplica a todos os jovens nascidos em 2007, que completam 18 anos em 2025. Em São José, cerca de 17 mil jovens são esperados para realizar o procedimento.